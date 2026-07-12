Aukční síň vydraží kostru Tyrannosaura rexe, vyvolávací cena je 19 milionů dolarů

Aukční síň Sotheby’s bude v úterý dražit vzácnou kostru Tyrannosaura rexe nalezenou před několika lety ve Spojených státech. Vyvolávací cena je 19 milionů dolarů (asi 400 milionů korun), nedá se však vyloučit, že se podaří pokořit aukční rekord pro dinosaury. Prodej pravděpodobně přitáhne pozornost nejen muzeí, ale také soukromých sběratelů, upozornil portál BBC News.
Podle popisu aukční síně je kostra stará zhruba 67 milionů let. Nalezena byla na soukromém pozemku v Jižní Dakotě. Práce na vyzvednutí a dokumentace zabraly celkem zhruba pět let.
Kostra, která dostala jménu Gus, je dle odborníků dobře zachovaná a má celkem 61 procent původních kostí. Podle popisu patřila „velmi silnému, dobře stavěnému, dospělému jedinci“. Kosti nesou také znaky různých nemocí a poranění, která mohla vzniknout například v zápasech s dalšími dinosaury.
Podle BBC se v poslední době o prodeje koster dinosaurů zajímají také bohatí soukromí sběratelé. Pro mnohá muzea může být naopak vyvolávací cena 19 milionů dolarů příliš vysoká. To ale dle stanice vyvolává otázky ohledně dostupnosti těchto fosilií k vědeckému bádání, pokud skončí v soukromých sbírkách. BBC připomíná, že vědecké časopisy obvykle nepřijímají studie týkající se artefaktů v pribátních sbírkách, protože nejsou přístupné vědcům k novému bádání.
Rekord nejdražšího dinosaura prodaného v dražbě drží v současnosti stegosaurus Apex. Kostru koupil předloni neznámý sběratel za 44,6 milionu dolarů (asi 950 milionů korun). To bylo téměř jedenáctkrát více, než činila počáteční cena.