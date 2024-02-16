Звіт про події на українському фронті війни

Український генерал і командувач угруповання «Таврія» звернув увагу на запеклі бої в Авдіївці на Сході України. Хоча цього тижня на місце прибуло підкріплення у вигляді третьої десантно-штурмової бригади, деякі ЗМІ вже припускають відведення українських сил. Український військовий журналіст Мар’ян Кушнір також вважає, що падіння Авдіївки – лише питання часу. З ним розмовляла журналістка Чеського телебачення Юлія Нетідова.