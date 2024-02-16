Український генерал і командувач угруповання «Таврія» звернув увагу на запеклі бої в Авдіївці на Сході України. Хоча цього тижня на місце прибуло підкріплення у вигляді третьої десантно-штурмової бригади, деякі ЗМІ вже припускають відведення українських сил. Український військовий журналіст Мар’ян Кушнір також вважає, що падіння Авдіївки – лише питання часу. З ним розмовляла журналістка Чеського телебачення Юлія Нетідова.
Звіт про події на українському фронті війни
Звіт про події на українському фронті війни (zdroj: ČT24)
Report z ukrajinské válečné fronty
Ukrajinský generál a velitel uskupení Tavrija upozornil na urputné boje v Avdijivce na východě Ukrajiny. Na místo sice tento týden dorazila posila v podobě třetí útočné brigády, ale některá média už spekulují o stahování ukrajinských sil. Že je pád Avdijivky jen otázkou času si myslí také ukrajinský válečný novinář Marjan Kušnir. Hovořila s ním redaktorka České televize Julia Netidovová.