Rusové útočili na Záporoží. Ukrajina udeřila v Rostovské oblasti a v Tatarstánu

Při útocích na ukrajinské město Záporoží bylo zraněno šest lidí včetně dvou dětí, uvedly podle BBC tamní úřady. Útoky na své území hlásí i Rusko. Gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar tvrdí, že při nočním ukrajinském dronovém útoku přišel nejméně jeden člověk o život a dalších pět utrpělo zranění. Další tři lidé byli podle úřadů zraněni při útoku na město Nižněkamsk v Tatarstánu, kde bezpilotní letouny poškodily průmyslový areál a obytný dům.
Ruská armáda podle šéfa správy Záporožské oblasti Mychajla Semikina podnikla od sobotního večera do nedělního rána dvanáct útoků na město Záporoží. Údery zasáhly mimo jiné ubytovnu pro uprchlíky, které válka vyhnala z domovů.
Zranění utrpělo šest lidí, včetně dvouletého dítěte, napsal na síti Telegram. Mezi zraněnými jsou také tři ženy ve věku 40, 78 a 79 let a dva muži ve věku 19 a 39 let.
Rusko v posledních dnech na Záporoží útočilo opakovaně. V pátek při dvou útocích na obytné domy utrpělo zranění nejméně padesát lidí. V sobotu pak dalších osmnáct lidí při útoku na vícepodlažní obytný dům.
Údery v Taganrogu a Nižněkamsku
Ukrajinský úder v Rostovské oblasti cílil podle Sljusara na Taganrog, kde podle něj drony zasáhly dvě elektrické rozvodny. Při útoku zahynul hlavní inženýr jedné z nich. Poškozena byla také silniční komunikace R-280 Novorossija, která spojuje Rostov na Donu s Taganrogem a dál vede přes okupovaná ukrajinská území směrem k anektovanému Krymu. Při pádu dronů na silnici poblíž čerpací stanice utrpěli podle úřadů zranění čtyři lidé ve vozidlech. Provoz na poškozeném mostě přes železniční trať v Neklinovském okrese byl zastaven. Ruská protivzdušná obrana podle Sljusara při nočním útoku zničila přibližně padesát ukrajinských dronů.
V Nižněkamsku v Tatarstánu drony poškodily blíže neurčené objekty v průmyslové zóně a vícepatrový obytný dům. Podle starosty Radmira Beljajeva si útok vyžádal zraněné, jejich počet však bezprostředně neupřesnil. Ruská státní média později psala o třech zraněných.
V průmyslové zóně Nižněkamsku působí několik podniků ropného a petrochemického průmyslu, včetně rafinerií TAIF a Taneko. Ukrajinské monitorovací kanály tvrdily, že cílem útoku byl podnik Nižněkamskněftěchim. Ruské úřady však tuto informaci nepotvrdily a ukrajinská armáda se k útoku zatím nevyjádřila.
Ukrajina od února 2022 vzdoruje plnohodnotné ruské invazi , jejíž součástí jsou prakticky každodenní útoky drony, raketami či dělostřelectvem. Rovněž Ukrajina podniká vzdušné údery na cíle v Rusku. Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské objekty či na cíle související s armádou a vedením války, při útocích ale umírají i civilisté. Většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.