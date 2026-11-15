Izraelská armáda zasáhla jednoho z velitelů vojenského křídla Hamásu

Izraelská armáda oznámila, že podnikla úder na jednoho z velitelů vojenského křídla teroristického hnutí Hamás. Informovala o tom v noci na neděli agentura Reuters. Ta s odvoláním na zdroje z Hamásu píše, že při útoku v Chán Júnisu v palestinském Pásmu Gazy byl zabit Sámir abú Júnis, velitel brigády Rafah. Podle Brigád Kasám se tento muž podílel na plánování a řízení útoku na Izrael ze 7. října 2023.
Teroristé z Hamásu jeho úmrtí potvrdili, dodali, že pohřeb bude v neděli odpoledne v Chán Júnisu. Třiapadesátiletý Júnis velel brigádě Rafah, která je součástí ozbrojeného křídla Hamásu, píše Reuters. Podle zdravotníků při izraelském vzdušném úderu na Chán Júnis přišel o život zmíněný velitel a další lidé utrpěli zranění.
Příměří z října loňského roku zastavilo rozsáhlé boje, nicméně izraelské útoky na Pásmo Gazy pokračují, podotkl Reuters. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze od začátku příměří zahynulo nejméně 1600 Palestinců, podle izraelské armády přišlo v témže období v boji o život pět jejích vojáků.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Izrael následně zahájil rozsáhlou vojenskou ofenzivu, kterou řada lidskoprávních organizací a komise OSN označily za genocidu. Izrael obvinění z genocidy odmítá, na Gazu však nadále opakovaně útočí. Podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, které kontroluje Hamás, izraelská armáda od začátku války zabila více než 74 500 Palestinců, většinou civilistů. Data nelze bezprostředně nezávisle ověřit.