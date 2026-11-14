Vesmírná loď Starship se vrátila na Zemi, přistála do záchytných ramen


14. 11. 2026Aktualizovánopřed 40 mminutami|Zdroj: ČTK

Vesmírná loď Starship se po 22 hodinách letu na oběžné dráze, kde vypustila desítky družic, poprvé úspěšně vrátila na základnu v Texasu. Speciální ramena na přistávací rampě v areálu Starbase zachytila vysoko nad zemí druhý stupeň rakety, ukázala v přímém přenosu firma SpaceX. Patnáctá mise Starship se podle tiskových agentur stala „historickým milníkem v úsilí o opakované využívání raket“ při plánovaných letech nejen na oběžnou dráhu Země, ale i na Měsíc a na Mars. Mise však nebyla stoprocentně úspěšná, nosný stupeň Super Heavy se po startu zachytit nepodařilo.

Loď vynesl do vesmíru v pátek nosný stupeň Super Heavy. Po čtrnácti obletech Země Starship zážehem jednoho motoru zahájila návrat. Přímo nad základnou znovu zažehla tři motory, přemístila se do svislé polohy a zamířila k věži, kde ji v 15:20 místního času (22:20 SEČ) zachytila dvě obří mechanická ramena.

První stupeň se však po startu nevrátil na rampu, jak SpaceX plánovala. Letecké a kosmické společnosti Elona Muska se tak dosud nepodařilo zachytit obě části rakety během jedné mise. Podle vyjádření společnosti se motory Super Heavy při návratu vypnuly příliš brzy, a když naváděcí systém zjistil, že stupeň není ve správné poloze, automaticky jej nasměroval do moře. Příčinu vyšetřují inženýři. Zachytit první stupeň se SpaceX dosud podařilo třikrát.

SpaceX vyslala Starship na další testovací let. Nosná raketa při návratu explodovala
Kosmická loď Starship společnosti SpaceX s nosnou raketou Super Heavy startuje ke svému patnáctému testovacímu letu z kosmodromu Starbase v americkém Texasu (13. listopadu 2026)

Společnost podle agentury AP uvedla, že na lodi vše fungovalo dobře, včetně tepelného štítu. Podle Reuters ale štít z černých šestiúhelníkových dlaždic zatím není plně znovupoužitelný a firma vyvíjí nové typy, které by po letu vyžadovaly jen minimální opravy. Inženýři nyní musí posoudit, nakolik je loď poškozená a zda by mohla co nejdříve startovat znovu, což je dalším cílem SpaceX.

Od roku 2023 šlo již o patnáctý plnohodnotný let Starship, ale teprve druhý, při němž se dostala na oběžnou dráhu. Musk chce raketu opakovaně využívat pro vynášení satelitů SpaceX i pro lety na Měsíc, kam má Starship podle plánů NASA v programu Artemis dopravit i astronauty, a podle Muskovy vize nakonec i pilotované lety na Mars.

Loď Starship se z oběžné dráhy vrátila na Zemi
Start kosmické lodi Starship (28. 9. 2026)

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