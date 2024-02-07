Заповідник «Асканія-Нова» під російською окупацією

Український біосферний заповідник «Асканія- Нова» розташований на окупованій частині Херсонської області. Проте частина українського персоналу продовжує опікуватися нацпарком. У найбільшому європейському степовому заповіднику налічується 4 800 видів рослин і тварин. Редактор Чеського телебачення Віталія Токарчук поспілкувалася з його директором Віктором Шаповалом.