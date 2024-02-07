Заповідник «Асканія-Нова» під російською окупацією

Vitalija Tokarčuková
před 2 h hodinami|Zdroj: ČT24
Заповідник «Асканія-Нова» під російською окупацією (zdroj: ČT24)

Український біосферний заповідник «Асканія- Нова» розташований на окупованій частині Херсонської області. Проте частина українського персоналу продовжує опікуватися нацпарком. У найбільшому європейському степовому заповіднику налічується 4 800 видів рослин і тварин. Редактор Чеського телебачення Віталія Токарчук поспілкувалася з його директором Віктором Шаповалом.

Rezervace Askania Nova pod ruskou okupací

Ukrajinská biosférická rezervace Askania Nova se nachází v okupované části Chersonské oblasti. O národní park se však nadále stará část ukrajinského personálu. V největší evropské stepní rezervaci se nachází 4,8 tisíce druhů rostlin a živočichů. S jejím ředitelem Viktorem Šapovalem hovořila redaktorka České televize Vitalija Tokarčuková.

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