Бійцями з полку «Азов» та ще двох українських бригад опікується патронатна служба «Янголи Азову». Вони опікуються родинами загиблих та полонених воїнів, а також надають психологічну та реабілітаційну допомогу. Також організація підтримує родини, які виїхали з окупованого Маріуполя. Про це засновниця сервісу Олена Толкачова поговорила з редакторкою Чеського телебачення Юлією Нетідовою.
Турбота про бійців та родини з Маріуполю
Турбота про бійців та родини з Маріуполю (zdroj: ČT24)
Péče o vojáky a rodiny z okolí Mariupolu
O vojáky z pluku Azov a další dvě ukrajinské brigády se stará patronátní služba Azovští Andělé. Zajišťuje péči o rodiny padlých a zajatých vojáků, nabízí rovněž psychologickou a rehabilitační pomoc. Organizace podporuje také rodiny, které odešly z okupovaného Mariupolu. Zakladatelka služby Olena Tolkačovová o tom hovořila s redaktorkou České televize Julií Netidovovou.