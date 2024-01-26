Турбота про бійців та родини з Маріуполю

Бійцями з полку «Азов» та ще двох українських бригад опікується патронатна служба «Янголи Азову». Вони опікуються родинами загиблих та полонених воїнів, а також надають психологічну та реабілітаційну допомогу. Також організація підтримує родини, які виїхали з окупованого Маріуполя. Про це засновниця сервісу Олена Толкачова поговорила з редакторкою Чеського телебачення Юлією Нетідовою.