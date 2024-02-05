Проблематика людських прав на Кримському півострові

Кримська правозахисна група звертає увагу на ув'язнення та звинувачення переважно українців та кримськотатарських активістів. За даними групи, росіяни, які анексували півострів у 2014 році, побудували два нових ізолятори у Сімферополі. Інші мирні жителі перебувають у полоні безпосередньо на території Російської Федерації. Про це редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук повідомила голова правління правозахисної організації Ольга Скрипник.