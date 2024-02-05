Кримська правозахисна група звертає увагу на ув'язнення та звинувачення переважно українців та кримськотатарських активістів. За даними групи, росіяни, які анексували півострів у 2014 році, побудували два нових ізолятори у Сімферополі. Інші мирні жителі перебувають у полоні безпосередньо на території Російської Федерації. Про це редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук повідомила голова правління правозахисної організації Ольга Скрипник.
Проблематика людських прав на Кримському півострові
Проблематика людських прав на Кримському півострові (zdroj: ČT24)
Problematika lidských práv na Krymu
Krymská skupina pro lidská práva upozorňuje na zatýkání a věznění ukrajinských civilistů a krymsko-tatarských aktivistů. Rusové, kteří poloostrov anektovali v roce 2014, podle organizace postavili dvě nové vazební věznice ve městě Simferopol. Další civilisty drží podle krymské skupiny v zajetí přímo na území Ruské federace. Spolupracovnici České televize Vitaliji Tokarčukové to řekla předsedkyně lidskoprávní organizace Olha Skrypnyková.