Повернення українських дітей в Україну

Станом на березень цього року, українська платформа „Діти війни“ фіксує 19 546 українських дітей, депортованих росіянами або вимушено переміщених. Фонд Save Ukraine вже допоміг у поверненні до України 261 дитини. За словами головної юристки фонду, необхідно вирішити питання відновлення цих дітей, після їхнього повернення. Про це Мирослава Харченко повідомила редакторці Чеського телебачення Віталії Токарчук.