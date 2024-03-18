Станом на березень цього року, українська платформа „Діти війни“ фіксує 19 546 українських дітей, депортованих росіянами або вимушено переміщених. Фонд Save Ukraine вже допоміг у поверненні до України 261 дитини. За словами головної юристки фонду, необхідно вирішити питання відновлення цих дітей, після їхнього повернення. Про це Мирослава Харченко повідомила редакторці Чеського телебачення Віталії Токарчук.
Повернення українських дітей в Україну
Повернення українських дітей в Україну (zdroj: ČT24)
Vracení ukrajinských dětí na Ukrajinu
Ukrajinská platforma Children of War eviduje k letošnímu březnu 19 546 ukrajinských dětí, které deportovali nebo násilně vysídlili ruští agresoři. S návratem 261 dětí už pomohla nadace Save Ukraine. Podle ní je po návratu potřeba řešit indoktrinaci těchto dětí. Redaktorce České televize Vitaliji Tokarčukové to řekla hlavní právnička nadace Myroslava Charčenková.