Dva tankery převážející ruskou naftu do USA změnily směr, píší FT

Dva ze tří ropných tankerů, které převážely ruskou naftu do Spojených států, změnily směr, informoval britský list Financial Times (FT). Nákup nafty z Ruska nedávno překvapivě navzdory protiruským sankcím domluvil americký prezident Donald Trump ve snaze snížit před volbami v USA ceny paliv. Web The Moscow Times však upozornil, že američtí odběratelé zatím příjem ruské nafty kvůli právním hrozbám odmítají. Podle Kremlu se kupci najdou.
Tanker plující pod vlajkou Sierry Leone v pondělí signalizoval, že místo do USA zamířil do Brazílie. Druhý tanker, starý 20 let, nepokračoval přes Atlantský oceán a místo toho zaplul do Středozemního moře. Ve středu se nacházel u pobřeží Alžírska a signalizoval, že čeká na pokyny. Třetí z lodí převážejících ruskou naftu nadále drží kurz směrem k Americe.
Britský list upozornil také na čtvrtý tanker, plující pod vlajkou Seychel, který nabral náklad v ruském Primorsku a míří k Atlantskému oceánu. To naznačuje, že by jeho cílem rovněž mohlo být pobřeží Spojených států.
„Zásilky byly odeslány,“ komentoval ve čtvrftek podle ruské agentury TASS mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dotazy novinářů ohledně přesměrovaných plavidel. Uvedl, že šlo o komerční plavidla, a proto nemůže sdílet podrobnosti. Ujistil ale, že „veškerá nafta si najde své kupce“.
Trump 9. října oznámil, že Rusko okamžitě vyveze 300 tisíc tun (2,25 milionu barelů) nafty, v listopadu pak dalších 500 tisíc tun a „hned poté“ ještě milion tun. První plavidlo s ruskou naftou mířící do USA vyplulo 23. října.