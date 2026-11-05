Pavel vyzval k jednotnějšímu postupu Evropy při jednáních o míru na Ukrajině


5. 11. 2026Aktualizovánopřed 8 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

Český prezident Petr Pavel po summitu visegrádské čtyřky na Slovensku vyzval k jednotnějšímu evropskému postupu při jednáních o míru na Ukrajině. Válku tam před téměř pěti lety rozpoutalo Rusko. Mezi prezidenty podle Pavla panovala téměř úplná shoda v otázce jednání o míru.

Podle českého prezidenta nejsou mezi hlavami států zásadní rozdíly v názorech na zajištění míru na Ukrajině, na potřebu neodměňovat agresora ani na dodržování sankčního režimu. Pavel nicméně upozornil, že jednání o konci války již probíhají v různých formátech, aniž by byl dostatečně koordinován evropský postup.

Evropa se podle něj musí aktivně podílet na rozhodování o otázkách, které se bezprostředně týkají její bezpečnosti, tedy i těch o Ukrajině. V nadcházejících diskusích v různých evropských formátech by proto mělo být podle Pavla vyjasněno, jakou pozici bude Evropa zastávat, kdo ji bude při vyjednávání zastupovat a jaký bude další postup.

Nedostatečná koordinace podle Pavla oslabuje důvěryhodnost Evropy v očích Ruska i dalších partnerů. Veřejnost navíc může kvůli nejednotnému postupu nabývat dojmu, že evropští představitelé nic nedělají.

„Kdybychom udělali obdobu Marshallova plánu pro Ukrajinu, dáme tím jasnou zprávu i ruské straně,“ zmínil Pavel na brífinku po summitu.

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Hlavní témata: Rozšiřování EU, podpora Ukrajiny a dostupnost energií

Prezidenti Česka, Polska, Maďarska a hostitelského Slovenska Petr Pavel, Karol Nawrocki, András Baka a Peter Pellegrini ve společné deklaraci z letošního summitu V4 vyjádřili podporu Ukrajině bránící se ruské agresi. Také zdůraznili význam pokračující politické, finanční, humanitární, ekonomické a vojenské i další pomoci při respektování zájmů jednotlivých členských států EU a jejich obranných a bezpečnostních politik.

Dvoudenní summit prezidentů V4, které nyní předsedá Slovensko, ve čtvrtek v Trenčíně končí. Hlavními tématy jednání bylo rozšiřování EU, podpora Ukrajiny a dostupnost energií. Prezidenti podpořili další rozšiřování Evropské unie a vyslovili se pro zajištění cenově dostupných a bezpečných dodávek energií. K zasedání se ve čtvrtek připojila i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Podle Pavla podporuje Česko rozšiřování EU jako strategický krok k posílení stability regionu, připravena na něj však musí být, kromě zájemců o členství, také samotná Unie. V oblasti energetiky upozornil prezident na riziko prohlubování závislosti na dovozu strategických surovin ze zemí, které nejsou spolehlivými partnery. Zdůraznil, že státy V4 dokáží v evropských debatách prosazovat společné zájmy a konstruktivní řešení, nikoli se pouze vymezovat proti navrhovaným opatřením.

Ruská válka na Ukrajině začíná vyčerpávat Evropu, Evropská unie by měla být součástí jednání o ukončení tohoto konfliktu, uvedl slovenský prezident Peter Pellegrini po jednání hlav států visegrádské čtyřky.

Státníci EU letos schválili poskytnutí unijní půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,18 bilionu korun). Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po říjnovém jednání v Bruselu uvedl, že jeho země požádá partnery o dalších 70 miliard eur (1,7 bilionu korun).

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Prezidenti V4

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