Začínající podnikatelé místo koupě stroje často volí předplatné ve sdílených dílnách

Majitelé start-upů v Česku objevili novou vychytávku pro rozjezd svého byznysu. Namísto masivních investic do drahých strojů teď do nákladů vepisují jen částky za předplatné ve sdílených dílnách. Právě ty se ukazují být pro start-upisty, kteří vyvíjí hmatatelný produkt, jako zásadní finanční pomoc pro rozjezd jejich podnikatelského plánu. Po celém Česku tak vznikají sdílené dílny nebo prototypovací centra. Podobné projekty už se podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR osvědčily v sousedním Německu nebo Rakousku.
Ostravská Fajna Dilna se v těchto dnech stěhuje na novou adresu. „Staré prostory už nám nevyhovují kapacitně. Taky v rámci obsluhy strojů a manipulace s nimi to teď bude praktičtější,“ vysvětlil ředitel dílny Gabriel Duda. Fajna Dilna nabízí širokou škálu možností. Kromě truhlářské, keramické, sklářské nebo šicí dílny mohou zájemci, kteří sem přijdou zhotovit své výtvory, pracovat i s 3D tiskárnami a další specializovanou technikou.
Podle Dudy provozovnu nejčastěji navštěvují podnikatelé. „Potřebujete stroj na to, abyste mohli začít podnikat. Na to ale často nejsou peníze,“ vysvětlil důvody. Vybavení dílny může využívat kdokoliv, kdo projde vstupním školením a předplatí si roční členství. V poslední době tak nejčastěji do dílny přicházejí začínající podnikatelé, kteří dřív potřebují vyrábět v menším měřítku, než investují do vlastní provozovny.
Přitom právě přístup ke strojům a dalšímu technologickému vybavení je podle mluvčí Hospodářské komory Lenky Kuželové pro výrobní startupy klíčový. „Než mohou vstoupit na trh, musí často investovat značné prostředky do vývoje, výroby prototypů a testování, aniž by měly jistotu budoucího úspěchu,“ upřesnila.
Právě proto je dostupnost sdílené techniky a takzvaných prototypovacích center důležitou podmínkou, díky které mohou rozvíjet podnikání. „Prototypovací centra přinášejí začínajícím firmám možnost snížit své počáteční náklady před realizací drahé investice, otestovat kvalitu produktu před zahájením samotné produkce nebo ověřit skutečnou poptávku na trhu,“ doplnila Kuželová.
Postupně se otevírají nová centra
I díky zájmu podnikatelů se v Česku postupně otevírají nová centra. Jedním z nich je také prototypovací dílna Makerspace v Ústí na Labem. Díky vybavení průmyslovými a poloprofesionálními technologiemi bude podle tamních manažerů možné vytvořit téměř jakýkoli výrobek.
„Pokud dnes někdo chce založit firmu postavenou kolem fyzického produktu, velmi rychle narazí na problém, kde ho vlastně vyvinout,“ objasnil hlavní smysl projektu manažer Makerspace Walbert Schmirler. Podobná, veřejně dostupná zařízení v současnosti podle něj v Česku chybí. „Výsledkem je, že u nás vzniká mnohonásobně méně start-upů než v zemích, kde je podobná infrastruktura k dispozici,“ narážel Schmirler třeba na sousední Německo.
Podle Radka Coufala z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR mají řemeslníci a drobní výrobci silnější podporu třeba v Německu a Rakousku. „Tamní komory jim po celé zemi poskytují poradenství, vzdělávání i zázemí. Srovnatelný systém u nás chybí,“ sdělil. Podle Evropské komise připadalo v roce 2025 na milion obyvatel Česka 167 startupů, zatímco průměr EU byl 201.