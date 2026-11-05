Analýza výsledků voleb v USA: Může nový Kongres zastavit Trumpovy vojenské operace?

Volební výsledky v USA přinesly výrazný posun na politické mapě, kde opoziční demokraté ovládli obě komory Kongresu. Bývalý diplomat, autor a psycholog Michael Žantovský v podcastu Za Horizont rozebírá příčiny této proměny, roli prezidenta Donalda Trumpa i vliv ekonomických faktorů a zahraniční politiky. Jaký dopad bude mít rozdělená vláda na americkou legislativu a Blízký východ? Poslechněte si věcný pohled na proměnu nálad v americké společnosti i na vyhrocení vnitrostranických proudů před volebním rokem 2028. Moderuje Jakub Szántó.
Za Horizont je podcast zahraniční redakce ČT24, který přináší aktuální témata v širších souvislostech. Každý týden nabízí rozhovory se členy zahraniční rubriky zpravodajství ČT, zpravodaji České televize i dalšími odborníky na dění za hranicemi. Přinášíme kontext a pohled na současné světové události očima těch, kteří o nich vědí nejvíc.