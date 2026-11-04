Zlaté vážky rozdávaly ceny za sociální podnikání, osobností roku je Zuzana Dudáková

Vítězkou ceny Zlatá vážka 2026 v kategorii Osobnost roku se ve středu stala Zuzana Dudáková, zakladatelka Modrého domečku ve středočeských Řevnicích. Před 20 lety začínal jako kavárna se šesti zaměstnanci se zdravotním postižením, dnes jich mají přes padesát a provoz se rozšířil i o gastrovýrobu, obchod a pekárnu. Do soutěže, která oceňuje sociální podniky i zaměstnance, letos přišlo rekordních téměř tři sta přihlášek. České sociální podniky pokrývají široké spektrum činností, například i pivovarnictví či práci se včelami. Působí rovněž v kultuře či v oblasti životního prostředí.
VideoZlaté vážky rozdávaly ceny za sociální podnikání, osobností roku je Zuzana Dudáková
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