Постраждалим від війни в Україні допомагають і собаки

Собаки також допомагають людям, які страждають через війну в Україні. У Києві минулого року запрацював каністерапевтичний центр. Безкоштовну психоемоційну підтримку вже надали п'ятсот людям. Нині фахівці центру планують відкрити ще чотири подібні заклади в різних регіонах України. Про роботу та інші плани керівник київського центру Марина Пропенкова поговорила з журналістко Чеського телебачення Юлією Нетідовою.