Собаки також допомагають людям, які страждають через війну в Україні. У Києві минулого року запрацював каністерапевтичний центр. Безкоштовну психоемоційну підтримку вже надали п'ятсот людям. Нині фахівці центру планують відкрити ще чотири подібні заклади в різних регіонах України. Про роботу та інші плани керівник київського центру Марина Пропенкова поговорила з журналістко Чеського телебачення Юлією Нетідовою.
Постраждалим від війни в Україні допомагають і собаки
Постраждалим від війни в Україні допомагають і собаки (zdroj: ČT24)
Obětem války na Ukrajině pomáhají i psi
Lidem, kteří trpí kvůli válce na Ukrajině, pomáhají také psi. První canisterapeutické centrum začalo fungovat v Kyjevě v loňském roce. Bezplatnou psycho-emocionální podporu už poskytlo pěti stům lidí. Specialisté centra mají nyní v plánu otevřít další čtyři podobná zařízení v různých regionech Ukrajiny. O práci a dalších plánech hovořila manažerka kyjevského centra Maryna Propenková s redaktorkou České televize Julií Netidovovou.