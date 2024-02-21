За даними місцевої облради, інтенсивність обстрілів росіянами прифронтових міст Запорізької області зросла в чотири рази. Російські ЗМІ повідомляють про масований обстріл центру Запорізької області. Однак його було відбито українською армією. На думку місцевої влади, це російська пропаганда. Але облрада підтвердила збільшення кількості російських військових, а також невдалі спроби росіян прорвати лінію фронту біля населених пунктів Роботине та Оріхів. Про це повідомив редакторці Чеського телебачення Вікторії Церкуник депутат Запорізької облради Аскад Ашурбеков.
Посилення російських атак в Запорізькій області
Посилення російських атак в Запорізькій області (zdroj: ČT24)
Vyšší intenzita ruských útoků v Záporožské oblasti
Intenzita ruského ostřelování obcí blízko fronty v ukrajinské Záporožské oblasti stoupla podle tamní regionální rady až čtyřnásobně. Ruská média informovala o masivním útoku na centrum oblasti Záporoží. To ukrajinská armáda odmítla. Podle tamních úřadů jde o ruskou propagandu. Regionální rada ale potvrdila zvyšování počtu ruských vojáků a také neúspěšné pokusy Rusů prolomit linii fronty u obcí Robotyne a Orichiv. Redaktorce České televize Viktorii Cerkunykové to řekl radní oblasti Askad Ašurbekov.