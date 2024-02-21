Посилення російських атак в Запорізькій області

За даними місцевої облради, інтенсивність обстрілів росіянами прифронтових міст Запорізької області зросла в чотири рази. Російські ЗМІ повідомляють про масований обстріл центру Запорізької області. Однак його було відбито українською армією. На думку місцевої влади, це російська пропаганда. Але облрада підтвердила збільшення кількості російських військових, а також невдалі спроби росіян прорвати лінію фронту біля населених пунктів Роботине та Оріхів. Про це повідомив редакторці Чеського телебачення Вікторії Церкуник депутат Запорізької облради Аскад Ашурбеков.