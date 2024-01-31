Незрозуміле майбутнє командувача ЗСУ

Українські телеграм-канали, а згодом і місцеві ЗМІ у понеділок опублікували повідомлення про звільнення командувача Збройних сил України Валерія Залужного. Але, речник президента Зеленського спростував цю інформацію, як і Міністерство оборони України. Британська газета The Economist повідомила у вівторок, що найближчим часом очікується відставка головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, про що йому було оголошено у понеділок. Подібним чином пояснює ситуацію голова правління Інституту світової політики в Києві Віктор Шлінчак.