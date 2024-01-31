Українські телеграм-канали, а згодом і місцеві ЗМІ у понеділок опублікували повідомлення про звільнення командувача Збройних сил України Валерія Залужного. Але, речник президента Зеленського спростував цю інформацію, як і Міністерство оборони України. Британська газета The Economist повідомила у вівторок, що найближчим часом очікується відставка головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, про що йому було оголошено у понеділок. Подібним чином пояснює ситуацію голова правління Інституту світової політики в Києві Віктор Шлінчак.
Незрозуміле майбутнє командувача ЗСУ
Незрозуміле майбутнє командувача ЗСУ (zdroj: ČT24)
Nejasná budoucnost velitele Ozbrojených sil Ukrajiny
Ukrajinské sociální sítě a následně tamní média v pondělí zveřejnily zprávu o odvolání velitele ozbrojených sil Ukrajiny Valerije Zalužného. Mluvčí prezidenta Volodymyra Zelenského ale informaci popřel, stejně jako ukrajinské ministerstvo obrany. Britský list The Economist v úterý uvedl, že k rezignaci Zalužného má dojít v nejbližší době a byla mu oznámena v pondělí. Podobně situaci vysvětluje také předseda správní rady Institutu světové politiky v Kyjevě Viktor Šlinčak.