Ескалація на зламі року в Україні

Viktoria Cerkunyková
před 3 h hodinami|Zdroj: ČT24
Ескалація на зламі року в Україні (zdroj: ČT24)

Метою президента Росії Володимира Путіна на цей рік є капітуляція України або підписання мирних договорів на умовах РФ. Ці умови стосуватимуться Кримського півострова, а також Донецької та Луганської областей. Про це заявив український військовий аналітик громадської ініціативи "Права справа" для Чеського телебачення. З редактором Вікторією Церкуник спілкувався Дмитро Снєгирьов.

Vyostřený přelom roku na Ukrajině

Cílem ruského prezidenta Vladimira Putina pro letošní rok je kapitulace Ukrajiny nebo podepsání mírových smluv podle podmínek Ruské federace. Podmínky by se týkaly poloostrova Krym a také Doněcké a Luhanské oblasti. Pro Českou televizi to uvedl ukrajinský vojenský analytik z veřejného sdružení Správná věc. Dmytro Sněhyrov hovořil s redaktorkou Viktorií Cerkunykovou.

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