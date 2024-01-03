Метою президента Росії Володимира Путіна на цей рік є капітуляція України або підписання мирних договорів на умовах РФ. Ці умови стосуватимуться Кримського півострова, а також Донецької та Луганської областей. Про це заявив український військовий аналітик громадської ініціативи "Права справа" для Чеського телебачення. З редактором Вікторією Церкуник спілкувався Дмитро Снєгирьов.
Ескалація на зламі року в Україні
Ескалація на зламі року в Україні (zdroj: ČT24)
Vyostřený přelom roku na Ukrajině
Cílem ruského prezidenta Vladimira Putina pro letošní rok je kapitulace Ukrajiny nebo podepsání mírových smluv podle podmínek Ruské federace. Podmínky by se týkaly poloostrova Krym a také Doněcké a Luhanské oblasti. Pro Českou televizi to uvedl ukrajinský vojenský analytik z veřejného sdružení Správná věc. Dmytro Sněhyrov hovořil s redaktorkou Viktorií Cerkunykovou.