Ескалація на зламі року в Україні

Метою президента Росії Володимира Путіна на цей рік є капітуляція України або підписання мирних договорів на умовах РФ. Ці умови стосуватимуться Кримського півострова, а також Донецької та Луганської областей. Про це заявив український військовий аналітик громадської ініціативи "Права справа" для Чеського телебачення. З редактором Вікторією Церкуник спілкувався Дмитро Снєгирьов.