Terezín a Jaroměř zahájí opravu šesti poškozených památek příští rok

Peníze v následujících letech budou uvolňovat také Ústecký a Královéhradecký kraj i obě radnice. Mělo by jít asi o pět set milionů korun pro každé město. Ministerstvo pro místní rozvoj uvolní v následující dekádě 1,2 miliardy korun a resort kultury do roku 2028 počítá s částkou 1,4 miliardy korun.

„Bylo jasné, že pokud se do toho nezapojí více stran, ať už samotná města, kraje, ale i třeba více vládních resortů, tak se nikam nedostaneme,“ sdělil Bartoš. U památek hrozí pády střech. V Terezíně se u Žižkových kasáren už částečně propadla.

Podle Bartoše mohou památky poničit také sesuvy půdy či propady podzemních chodeb. „Zásadní bylo, že jsme našli schéma, které ne úplně vždy v České republice funguje, a to partnerství mezi vládou a jejími resorty, krajem a danou obcí, na jejímž území se památka nachází,“ uvedl. Věří, že v následujících letech se nestane, že by prostředky stát na financování oprav neměl. „Myslím si, že ten závazek bude platit, jsou to významná území,“ dodal.