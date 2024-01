Stát chce do záchrany pevnosti Josefov investovat přes miliardu. Žádá ale regionální spoluúčast

Stát investuje více než miliardu korun do opravy pevnosti Josefov (zdroj: ČT24)

Více než miliardu korun hodlá vláda investovat do záchrany pevnosti Josefov na Náchodsku. Není to poprvé, co stát slíbil se v památkové rezervaci angažovat, předchozí snahy ale skončily poté, co objekty nesplňovaly požadavky na energetické úspory. Nyní je nutnou podmínkou spoluúčast regionálních partnerů.

Z bývalé nemocnice v Josefově zbyly jen rozpadající se trámy a konstrukce, které do dvou let hrozí zřícením. Už pro letošní rok by mělo jít na řešení havarijních stavů, u bývalé nemocnice hlavně střech a kovů, ze státního rozpočtu 120 milionů korun. „Bude se muset zasanovat veškerá krovní konstrukce,“ poznamenal starosta Jaroměře Jan Borůvka (ANO).

Aby stát peníze na záchranu pevnosti uvolnil, žádá spoluúčast města Jaroměře a kraje. „Budeme předkládat zastupitelům, že ročně bychom dávali částku až padesát milionů korun,“ řekla náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Berdychová (Východočeši).

Dvanáctitisícová Jaroměř si může dovolit nejvýš dvacetimilionový roční výdaj do pevnosti. Začala proto jednat i se soukromým partnerem, který by se na obnově největších pevnostních objektů podílel. „Bude se jednat o jakýsi záměr sociálně zdravotnického zařízení, které by bylo v prostorách bývalé vojenské nemocnice,“ nastínil Borůvka.