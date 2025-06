Americká ekonomika klesla víc, než se čekalo

Trable dolaru při hře kolem šéfa Fedu

Americký dolar ve čtvrtek oslabil na nejnižší úroveň za poslední tři roky poté, co list The Wall Street Journal uvedl, že prezident Donald Trump zvažuje oznámení jména nového guvernéra americké centrální banky (Fed) dříve, než se původně předpokládalo. Trhy to interpretují jako snahu Bílého domu ovlivnit směřování měnové politiky směrem k dřívějšímu snižování úrokových sazeb, uvedl server listu Financial Times.

Dolar letos celkově oslabil o více než desetinu, a to v souvislosti s obchodním napětím i obavami o udržitelnost amerického dluhu.