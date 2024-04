Žižkovy kasárny v Terezíně se rozpadají, opravy chce město zahájit ještě letos

Dvě stě let staré trámy hnijí. Podle statika by mohly spadnout další části objektu. „Ta budova ujíždí směrem doleva do dvorního traktu. Doufáme, že to stihneme zachránit,“ prohlásil starosta Terezína René Tomášek (nestr.).

Armády se v kasárnách střídaly, naposledy objekt užívala československá lidová. Na chodbách ještě leží staré noviny z 22. března 1990. Část, která spadla minulý týden, je nad původní kaplí. „Vidíte krásný kříž, který do dnešních dnů nespadl, takže přežil všechno,“ popsal starosta.