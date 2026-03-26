Šlechta na cestách oživí sezonu hradů a zámků, otevřou se nové expozice

Na Zelený čtvrtek 2. dubna zahájí státní hrady a zámky návštěvnickou sezonu. Nové nebo zrekonstruované prostory návštěvníkům otevřou například zámky Sychrov, Litomyšl nebo hrad Křivoklát. Novinkou budou také prohlídky hradní kaple v Bečově nad Teplou, místa nálezu relikviáře svatého Maura. Letošním tématem cyklu Po stopách šlechtických rodů je Šlechta na cestách. Na většině památek zdraží vstupné základních okruhů pro dospělé v průměru o dvacet korun.
„Důvodem pro zdražení vstupného o dvacet korun, na několika památkách o čtyřicet korun, je především pokračující růst nákladů na provoz, opravy, údržbu a ostrahu,“ vysvětlila generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková.
Změna cen se týká 80 ze 128 základních prohlídkových okruhů, tedy zhruba dvou třetin. Novinkou sezony je roční permanentka na památky. Slevy pro děti a seniory zůstanou zachovány.
Velikonoce na hradech a zámcích
Na Velikonoce dostanou hrady a zámky sváteční výzdobu, otevřou jarmarky, dílny i speciální prohlídky. Velikonoční trhy připravuje například státní zámek Sychrov, jarmark hrad Křivoklát. Pletení pomlázek nabídne zámek Konopiště. Pohádkové Velikonoce je název akce na zámku v Krásném Dvoře na Lounsku.
V neděli 5. dubna se uskuteční akce Velikonoce na Buchlově. Návštěvníky čeká jarmark, ukázky zdobení kraslic malérečkami, dětské dílny, cimbálová muzika ve vinárně i jarně vyzdobený hrad. Interiéry velikonočně vyzdobí desítky památek.
Opravy a rozšiřování prohlídkových tras
Hrady a zámky pokračují v opravách a rozšiřování prohlídkových okruhů. Ve Středočeském kraji na hradě Křivoklát pokračují rozsáhlé úpravy gotických interiérů, nově bude vystavena například bible krále Václava IV. a rozšířena expozice Manského domu. Významnou proměnou prošla hradní knihovna, kde je restaurovaný lustr. Na hradě si letos připomenou 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Zámek Hořovice na Berounsku nabídne upravené prohlídkové trasy včetně nově restaurované koupelny.
V Ústeckém kraji na zámku v Duchcově na Teplicku, kde loni u příležitosti 300. výročí narození Giacoma Casanovy otevřeli rekonstruované pokoje, které proslulý svůdce obýval, se práce letos přesouvají do zahrady. Ta se v příštích letech promění do podoby barokní francouzské zahrady.
Na zámku ve Velkém Březně na Ústecku začne oprava západního podkroví, které se vrátí do podoby před první světovou válkou. Opravovat se bude i sociální zařízení pro veřejnost. Letošní rok se na zámku ponese ve znamení 200. výročí jmenování hraběte Chotka nejvyšším purkrabím. K tématu vznikne výstava Poslední korunovační hostina.
Na zámku v Ratibořicích v Královéhradeckém kraji budou celou sezonu výstavami a speciálními prohlídkami připomínat tři výročí: 160 let od prusko-rakouské války a bitvy u Hradce Králové, 120 let od úmrtí Viléma Karla Augusta prince Schaumburg-Lippe a jeho snachy, královské princezny Louisy Dánské, a také dvacet let od úmrtí Leopolda prince Schaumburg-Lippe. Novinkou v interiérech Hrádku u Nechanic je vytapetovaný salon hraběnky.
Na hradě Landštejn v Jihočeském kraji pokračuje obnova omítek, sgrafit a zdiva románské hradby a románského paláce bez přerušení provozu. Na léto hrad připravil vystoupení šermířských skupin či ukázky historických řemesel. Vrcholnou událostí sezony bude 19. září historická rekonstrukce s názvem Trojmezí 1180–1278, která se vrací k nejstarším dějinám hradu. Zvíkov láká na rozšířenou expozici lapidária. Na Horním zámku Rožmberk, který loni převzal do správy Národní památkový ústav, představí památkáři stav objektu a plány na jeho obnovu.
Klášter Plasy v Plzeňském kraji nabídne návštěvníkům několik novinek. Volně přístupné interiéry zámku Metternichů si zájemci budou moci prohlédnout v doprovodu kurátorky Stanislavy Beránkové. Vystaveny tu budou nově získané osobní předměty princezny Klementiny Metternichové. Od července bude po několikaleté rekonstrukci znovu zpřístupněn oblíbený prohlídkový okruh Hodinová věž.
Hrad Rabí vstupuje do nové sezony s novou kastelánkou, kterou se stala Hana Rudová. Hlavní novinkou je výstava zaměřená na zajímavosti spojené s hradním areálem instalovaná v konírně. Brána hradu Švihov se otevře již ve středu 1. dubna. Součástí letošních novinek je také hradní kaple, která prošla citlivou obnovou a je nyní opět plně zpřístupněna návštěvníkům. Její interiér získal novou výmalbu a restaurátorskými zásahy prošly i nástěnné malby a nově objevené zdobení tribuny.
Bečov zpřístupní středověký hrad
Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou v Karlovarském kraji letos oslaví 30 let od otevření veřejnosti. Druhého dubna otevře expozici relikviáře svatého Maura a zámeckých interiérů, prvního května bude zpřístupněn dlouho očekávaný středověký hrad z poloviny 14. století. Nové prohlídkové trasy zavedou návštěvníky do hradu i hradní kaple. Novinkou bude také zpřístupnění pravé části zámeckých zahrad po rekonstrukci a nově instalované jídelny a přístěnku.
Na zámku Litomyšl v Pardubickém kraji předloni skončila první část oprav a díky tomu získal nové prohlídkové okruhy. Práce na interiérech i fasádách pokračují a skončí nejpozději do konce roku 2027. Prohlídky památka nepřeruší, nabídne výběr z interiérů, kde neprobíhají stavební práce. Letošní hlavní novinkou bude expozice o zámeckém divadle.
Obnovená Kunětická hora
Nedávno obnovený hrad Kunětická hora zve návštěvníky na volné či komentované prohlídky hradu s věží i na komentované prohlídky západního, takzvaného Jurkovičova křídla, kde je vystaven znovuobjevený obraz Mikoláše Alše, který se na počátku 20. století zapojil do boje za záchranu Kunětické hory.
Na zámku Sychrov v Libereckém kraji mohou návštěvníci nově nahlédnout do rohanského archivu v jeho přízemí. Archiv správy panství tam sídlil až do roku 1945. Prostor se vrátil do své historické podoby a stal se součástí základního prohlídkového okruhu.
Spor o mobiliář z Hrubého Rohozce
Zhruba polovina zámeckého mobiliáře na zámku Hrubý Rohozec patří podle nedávného rozhodnutí soudu Johanně Kammerlanderové, dědičce rodu Walderode. Pro návštěvníky se zatím nic nemění, nábytek i obrazy budou moci nadále obdivovat. Dohodu s dědičkou rodu však správa zámku zatím podepsanou nemá a musí se spoléhat na příslib jejího právníka, s nímž bude dále jednat.
„Ve chvíli, kdy ten rozsudek obdržíme, budeme ztotožňovat věci, které v něm budou uvedeny. Mobiliář, který bude nesporný, bude navrácen, respektive se dohodneme na tom, jak jej budeme dál používat,“ uvedla krajská mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bidlasová. Do vyjednávání půjdou památkáři podle Bidlasové s cílem, aby Národní památkový ústav spravoval jak zámek, tak mobiliář. „Ty věci z našeho pohledu nelze oddělit,“ dodala.
Hrad Grabštejn vstupuje do sezony s nově upravenými místnostmi věnovanými renesančním dějinám hradu na základním okruhu – jsou zde instalovány nové závěsy, textilní doplňky a repliky historického nádobí. Zásadní novinky čekají návštěvníky na hradě a zámku Frýdlant, který se veřejnosti otevře už 1. dubna. Do prohlídkového okruhu Zámek se vracejí interiéry v podkroví, které byly v loňském roce nepřístupné.
Splachovací záchody na Bezdězu
Pro hrad Bezděz na Českolipsku je velkou událostí vybudování přípojky vody a čističky odpadních vod. „Budeme mít klasické splachovací záchody. Takže já říkám, že se konečně dostává Bezděz ze středověku do nové civilizace,“ řekl kastelán Bezdězu Kamil Seidl.
Zámek Telč na Vysočině dokončuje úpravy na trase Byt posledních majitelů, kterou veřejnosti otevře 24. dubna. V Náměšti nad Oslavou se chystá oprava čestného schodiště.
Dosud běžně nepřístupné prostory letos zájemcům ukáže v Jihomoravském kraji státní zámek Bučovice – prohlídku reprezentačních renesančních sálů od května doplní prohlídka půdy a prostor věže s hodinovým strojem. Na zámku Vranov nad Dyjí bude nově zpřístupněna opravená severní terasa. V létě se návštěvníkům otevře také další část terasovitých zahrad v rámci zámeckého areálu.
Po roční přestávce znovu otevře reprezentační sál na zámku ve Vizovicích ve Zlínském kraji. V uplynulém roce tam probíhaly restaurátorské práce na části nástěnné malby, během nich byl sál kompletně vyklizen a zakryt lešením.
Dvě zcela nové prohlídkové trasy na Šternberku
Hrad Šternberk v Olomouckém kraji představí dvě nově instalované prohlídkové trasy. První okruh s názvem Sídlo vládnoucího knížete, který se návštěvníkům otevřel již 1. března 2026, představuje hrad jako reprezentační a soukromé sídlo knížete Jana II. z Liechtensteinu. Nabízí pohled na jeho každodenní život, sběratelské aktivity i správu rozsáhlého rodového majetku. Druhá trasa Rodinný hrad se návštěvníkům zpřístupní od 22. května 2026 a zaměří se na každodenní život poslední generace Liechtensteinů. Obě nové prohlídkové trasy nahradí dosavadní instalace.
V pátek 3. dubna se na zámku Janovice u Rýmařova v Moravskoslezském kraji uskuteční speciální prohlídka zaměřená na historický a stavební vývoj objektu. Návštěvníci se seznámí s řadou zajímavostí o proměnách zámku a mimořádně budou mít možnost prohlédnout si i zámecké půdy. V Hradci nad Moravicí si koncertem během Hradozámecké noci 22. srpna připomenou 180 let od pobytu Ludwiga van Beethovena na zámku.
Šlechta na cestách
Letošní tematický projekt Šlechta na cestách připomene nové možnosti cestování s rozvojem železnice a lodní dopravy v 19. století. Do projektu se zapojí více než čtyřicet památek, které ukážou, jak se z aristokratů stali turisté a jak se proměňoval jejich životní styl i interiéry památek. Slavnostní zahájení projektu bude na zámku v Telči 23. dubna.
„Jestli bylo pro poslední majitele telčského zámku, hraběcí rodinu Podstatských-Lichtenštejnů, něco typické, pak to bylo právě cestování, které navíc souviselo s fenoménem automobilismu. Dokonce jeden z posledních majitelů byl v předsednictvu firmy Laurin a Klement,“ řekl kastelán zámku Telč Roman Dáňa. Mimořádným exponátem v zámecké expozici bude automobil Tatra 17 Phaeton, zapůjčený od soukromého majitele.
Například na zámku v Březnici bude zpřístupněn takzvaný Africký salon s ukázkami loveckých trofejí, nábytku a tematického mobiliáře ze dvou výprav Jana Nepomuka Pálffyho do východní Afriky v letech 1905 a 1908.
Významnou událostí bude 1. května na zámku Horšovský Týn slavnostní znovuotevření stálé výstavy Mitsuko. Expozice se po odborných úpravách vrací v nové, rozšířené podobě a návštěvníkům nabídne hlubší vhled do poutavého a nelehkého životního příběhu hraběnky Mitsuko Coudenhove-Kalergi, první Japonky žijící v Evropě, a její rodiny. Jednotlivé komnaty doplní cenné a atraktivní exponáty zapůjčené z Náprstkova muzea, mimo jiné i egyptský sarkofág, rodinné fotografie či osobní předměty hraběnky.
V Libochovicích otevřou výstavu a upravenou stálou expozici věnovanou cestám hraběte Johanna Josefa Herbersteina po Africe. Návštěvníci se mohou těšit na instalaci mapující jeho expedice, ukázky dobových dokumentů a fotografií, prezentaci sbírkových předmětů včetně částí egyptských mumií, restaurovaný mobiliář, tematické vitríny, grafické prvky i doprovodné kulturní akce přibližující návrat cestovatele z Afriky.
V expozicích na Červené Lhotě budou mimořádně vystaveny suvenýry a předměty rodu Schönburgů z cest do Arménie, na Kavkaz a do Svaté země. Na českokrumlovském zámku se po restaurování znovu otevře Eggenberský sál s takzvaným Zlatým vozem, slavnostním kočárem, který po návratu ze zahraniční výstavy doplnily nové textilie s eggenberským erbem. Prohlídkovou trasu v Dačicích letos obohatí etnografická sbírka Friedricha Egberta Dalberga.
Hluboká letos chystá speciální prohlídky hlavní návštěvnické trasy zaměřené na život kněžny Eleonory ze Schwarzenbergu. Trasy doplní výstava věnovaná cestám Adolfa a Hildy Schwarzenbergových do Afriky ve 30. letech 20. století. V Adamově stavení na jindřichohradeckém zámku bude od 1. srpna výstava Veličenstvo před branami, která přiblíží návštěvy panovníků a členů císařského dvora.
Na Buchlově bude k vidění výstava Cesty Berchtoldů a Mitrovských po Orientu, která připomíná slavnou expedici moravských a českých šlechticů do Egypta a Núbie z poloviny 19. století. Zámek Buchlovice doplní prohlídkovou trasu o osobní cestovatelské předměty manželského páru hrabat Berchtoldových.
Loni státní hrady, zámky a další objekty ve správě NPÚ navštívilo 4,3 milionu lidí, meziročně o šest procent více. Zájem o památky podle Goryczkové roste, což je patrné i z letošní návštěvnosti těch celoročně otevřených. Před pandemií covidu, v roce 2019, státní památky navštívilo asi 5,2 milionu lidí.
