VideoSenátní duel v obvodu Zlín: Tomáš Goláň (ODS) a Ivo Mitáček (za STAN)ČT24, kma před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24Nahrávám videoTomáš Goláň (ODS, za KDU-ČSL, ODS a TOP 09) a Ivo Mitáček (za STAN)Zdroj: ČT24Česká televize před druhým kolem senátních voleb připravila duely postupujících kandidátů. Za obvod Zlín diskutovali Tomáš Goláň (ODS) a Ivo Mitáček (za STAN).Podrobné vyhledáváníLoading...Loading...Vyberte volební obvodVyberte obecZdroj: ČSÚ, ČT24ŠtítkyRegionyZlínský krajDomácíSenátní volby 2026Volby 2026Senát78 - ZlínTomáš GoláňODSIvo MitáčekSTANZlín