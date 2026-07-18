Ostravský mrakodrap se začne měnit na bytovou rezidenci podle Jiřičné

V Ostravě začne v pondělí rekonstrukce takzvaného Ostravského mrakodrapu podle projektu architektky Evy Jiřičné. Budova se zvýší o dvě patra a po dokončení bude měřit 72 metrů. Ve 24 podlažích vzniknou byty. Největší obytná budova na území Ostravy byla postavena na konci 60. let. Od roku 2013 je ale kvůli nefunkčnímu opláštění a nevyhovujícím bezpečnostním parametrům prázdná.
Úpravy okolních pozemků už odstartovaly tento týden. V pondělí by se dělníci měli pustit do demolice vnitřního vybavení i pláště budovy. Zůstane pouze skelet, podlahy a nosné sloupy.
Aktuálně se ale řeší zatopený suterén. „Momentálně probíhá odčerpávání vody ze sklepních prostor. Nejspíš se tam dostala v důsledku srážek. Její hladina se pohybuje od deseti do třiceti centimetrů,“ popsal stavbyvedoucí Denis Siuda.
Budova bude širší a pevnější
Rekonstrukce počítá s rozšířením základů budovy. „Provedeme mikropilotáž pro nové monolitické sloupky, na které navážou římsy a potom balkony. Vznikne tak struktura, která obepne dům v celé jeho výšce,“ popsal projektový manažer společnosti Kami Profit Roman Mydlář.
Mrakodrap se podle návrhu architektky Jiřičné změní v bytovou rezidenci se 111 byty. „Z hlediska statiky je důležité, že se doplní jádro. Nová struktura tu stávající určitým způsobem ztuží,“ vysvětlil ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) Ondřej Vysloužil.
Byty už se prodávají
Byty už jsou v prodeji. „Budoucí rezidenti si mohou vybírat z dispozic od 1+kk až po 4+kk, přičemž podlahová plocha jednotlivých bytů se pohybuje v rozmezí od 30 do 203 metrů čtverečních,“ řekl primátor města Jan Dohnal (ODS).
Součástí bytů budou i sklepní kóje. Zájemci si budou moci dokoupit také vlastní stání v přilehlém parkovacím domě. „Výrazným estetickým prvkem celého projektu se stanou balkony osázené zelení, o jejíž kondici se postará integrovaný samozavlažovací systém,“ popsal Dohnal.
„Jsem za to rád, protože ateliér Evy Jiřičné se dokázal vypořádat s takto složitým zadáním a vtiskl projektu svůj výrazný a zajímavý rukopis. Díky tomu, že na balkonech přibude spousta zeleně, bude budova odpovídat současným trendům. Bude ukazovat, kam se architektura v dnešní době posouvá,“ ocenil Vysloužil.
Park a volnočasová zóna
Úpravy se neomezí pouze na samotnou budovu, ale výrazně promění i její bezprostřední okolí. Vznikne nově upravený park a moderní zóna určená pro volnočasové aktivity a odpočinek.
Podle některých obyvatel ale není zdejší lokalita na příchod dalších lidí připravena. „Občanská vybavenost, která tu je, není adekvátní tomu, kolik lidí by tady mělo bydlet,“ poznamenala Jindra Bartošová. „Postavili to za bolševika, aby Ostrava ukázala, že na to má a dokáže vybudovat největší mrakodrap. Ty časy jsou pryč,“ dodala.
S novým domem mají vzniknout také další parkovací místa. Celkem 190 jich bude v parkovacím domě a dalších 70 podél ulice. „Podmínkou bylo, aby se do prostoru, který je tady k dispozici, vešly nové parkovací kapacity a zároveň zůstala zachována ta stávající,“ nastínil Vysloužil.
Budovu a pozemek investor od města koupil
Investorem stavby je společnost First Skyscraper, s níž město v roce 2024 podepsalo smlouvu o prodeji pozemků a budovy. Kupní cena mrakodrapu v Ostrčilově ulici a přilehlého pozemku činila 55 milionů korun. Stavební práce potrvají zhruba tři roky.
Ostravský mrakodrap byl postaven podle návrhu Jana Slezáka v letech 1965 až 1968 jako součást sídliště Jindřiška. Původně sloužil jako bytový dům, už po několika letech byl ale přestavěn na kancelářský objekt. Jak už bylo zmíněno, tak kvůli technickým problémům je od roku 2013 prázdný.
Představitelé města dlouho řešili budoucnost objektu, ve hře byla i demolice. Problematické jsou tam aktuálně, kromě už v úvodu článku vyjmenovaných nedostatků, například únikové trasy.
Investora přestavby město poprvé vybralo už před čtyřmi lety, zájemce o koupi nemovitostí ale nakonec příslušné smlouvy nepodepsal. Musel se tak hledat nový. Magistrát proto v říjnu 2023 vyhlásil záměr budovu prodat. Nabídku podali dva zájemci.
Ostravský mrakodrap bude po přestavbě měřit 72 metrů. Nejvyšší budovou v Česku je brněnský AZ Tower, který má 111 metrů. Překonat jej má plánovaný pražský Top Tower vysoký 135 metrů. Ambici stát se nejvyšší budovou v tuzemsku má ale také další ostravský mrakodrap Tower Complex. Objekt vysoký 177 metrů má vyrůst v centru krajského města.