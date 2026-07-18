Ostravský mrakodrap se začne měnit na bytovou rezidenci podle Jiřičné


před 23 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

V Ostravě začne v pondělí rekonstrukce takzvaného Ostravského mrakodrapu podle projektu architektky Evy Jiřičné. Budova se zvýší o dvě patra a po dokončení bude měřit 72 metrů. Ve 24 podlažích vzniknou byty. Největší obytná budova na území Ostravy byla postavena na konci 60. let. Od roku 2013 je ale kvůli nefunkčnímu opláštění a nevyhovujícím bezpečnostním parametrům prázdná.

Úpravy okolních pozemků už odstartovaly tento týden. V pondělí by se dělníci měli pustit do demolice vnitřního vybavení i pláště budovy. Zůstane pouze skelet, podlahy a nosné sloupy.

Aktuálně se ale řeší zatopený suterén. „Momentálně probíhá odčerpávání vody ze sklepních prostor. Nejspíš se tam dostala v důsledku srážek. Její hladina se pohybuje od deseti do třiceti centimetrů,“ popsal stavbyvedoucí Denis Siuda.

Budova bude širší a pevnější

Rekonstrukce počítá s rozšířením základů budovy. „Provedeme mikropilotáž pro nové monolitické sloupky, na které navážou římsy a potom balkony. Vznikne tak struktura, která obepne dům v celé jeho výšce,“ popsal projektový manažer společnosti Kami Profit Roman Mydlář.

Mrakodrap se podle návrhu architektky Jiřičné změní v bytovou rezidenci se 111 byty. „Z hlediska statiky je důležité, že se doplní jádro. Nová struktura tu stávající určitým způsobem ztuží,“ vysvětlil ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) Ondřej Vysloužil.

Byty už se prodávají

Byty už jsou v prodeji. „Budoucí rezidenti si mohou vybírat z dispozic od 1+kk až po 4+kk, přičemž podlahová plocha jednotlivých bytů se pohybuje v rozmezí od 30 do 203 metrů čtverečních,“ řekl primátor města Jan Dohnal (ODS).

Součástí bytů budou i sklepní kóje. Zájemci si budou moci dokoupit také vlastní stání v přilehlém parkovacím domě. „Výrazným estetickým prvkem celého projektu se stanou balkony osázené zelení, o jejíž kondici se postará integrovaný samozavlažovací systém,“ popsal Dohnal.

„Jsem za to rád, protože ateliér Evy Jiřičné se dokázal vypořádat s takto složitým zadáním a vtiskl projektu svůj výrazný a zajímavý rukopis. Díky tomu, že na balkonech přibude spousta zeleně, bude budova odpovídat současným trendům. Bude ukazovat, kam se architektura v dnešní době posouvá,“ ocenil Vysloužil.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Park a volnočasová zóna

Úpravy se neomezí pouze na samotnou budovu, ale výrazně promění i její bezprostřední okolí. Vznikne nově upravený park a moderní zóna určená pro volnočasové aktivity a odpočinek.

Podle některých obyvatel ale není zdejší lokalita na příchod dalších lidí připravena. „Občanská vybavenost, která tu je, není adekvátní tomu, kolik lidí by tady mělo bydlet,“ poznamenala Jindra Bartošová. „Postavili to za bolševika, aby Ostrava ukázala, že na to má a dokáže vybudovat největší mrakodrap. Ty časy jsou pryč,“ dodala.

S novým domem mají vzniknout také další parkovací místa. Celkem 190 jich bude v parkovacím domě a dalších 70 podél ulice. „Podmínkou bylo, aby se do prostoru, který je tady k dispozici, vešly nové parkovací kapacity a zároveň zůstala zachována ta stávající,“ nastínil Vysloužil.

Ostrava chce rekonstruovat chátrající mrakodrap podle návrhu architektky Jiřičné. Dům nabídne desítky bytů
Budoucí a současná podoba výškového domu v Odstrčilově ulici v Ostravě

Budovu a pozemek investor od města koupil

Investorem stavby je společnost First Skyscraper, s níž město v roce 2024 podepsalo smlouvu o prodeji pozemků a budovy. Kupní cena mrakodrapu v Ostrčilově ulici a přilehlého pozemku činila 55 milionů korun. Stavební práce potrvají zhruba tři roky.

Ostravský mrakodrap byl postaven podle návrhu Jana Slezáka v letech 1965 až 1968 jako součást sídliště Jindřiška. Původně sloužil jako bytový dům, už po několika letech byl ale přestavěn na kancelářský objekt. Jak už bylo zmíněno, tak kvůli technickým problémům je od roku 2013 prázdný.

Představitelé města dlouho řešili budoucnost objektu, ve hře byla i demolice. Problematické jsou tam aktuálně, kromě už v úvodu článku vyjmenovaných nedostatků, například únikové trasy.

Investora přestavby město poprvé vybralo už před čtyřmi lety, zájemce o koupi nemovitostí ale nakonec příslušné smlouvy nepodepsal. Musel se tak hledat nový. Magistrát proto v říjnu 2023 vyhlásil záměr budovu prodat. Nabídku podali dva zájemci.

Projekt mrakodrapu v Ostravě se kvůli statice změní. Místo jedné věže budou dvě
Vizualizace Ostrava Tower

Ostravský mrakodrap bude po přestavbě měřit 72 metrů. Nejvyšší budovou v Česku je brněnský AZ Tower, který má 111 metrů. Překonat jej má plánovaný pražský Top Tower vysoký 135 metrů. Ambici stát se nejvyšší budovou v tuzemsku má ale také další ostravský mrakodrap Tower Complex. Objekt vysoký 177 metrů má vyrůst v centru krajského města.

Výběr redakce

Na Znojemsku se srazily autobusy, čtyřicet lidí je zraněných

Na Znojemsku se srazily autobusy, čtyřicet lidí je zraněných

10:28Aktualizovánopřed 20 mminutami
Zájem o sdílené vozy roste, často nahrazují druhé auto v domácnosti

Zájem o sdílené vozy roste, často nahrazují druhé auto v domácnosti

před 3 hhodinami
Bouřky postupovaly řadou míst Česka

Bouřky postupovaly řadou míst Česka

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Lidé v Kyjevě protestovali proti odvolání Fedorova

Lidé v Kyjevě protestovali proti odvolání Fedorova

před 13 hhodinami
Ministr USA Mullin prohlásil, že vláda odhalila statisíce neoprávněných voličů

Ministr USA Mullin prohlásil, že vláda odhalila statisíce neoprávněných voličů

před 14 hhodinami
Vláda chce rozšířit věkově podmíněné valorizace penzí, opozice plošnost nechápe

Vláda chce rozšířit věkově podmíněné valorizace penzí, opozice plošnost nechápe

před 14 hhodinami
Ukrajina zničila Rusku bombardér osm set kilometrů od hranic, prohlásil Zelenskyj

Ukrajina zničila Rusku bombardér osm set kilometrů od hranic, prohlásil Zelenskyj

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Izrael udeřil během pohřbu v Gaze, zemřelo osm lidí

Izrael udeřil během pohřbu v Gaze, zemřelo osm lidí

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Na Znojemsku se srazily autobusy, čtyřicet lidí je zraněných

Dva autobusy s cestujícími se srazily v sobotu okolo 09:30 u Oleksovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo asi čtyřicet lidí, z toho devět má zranění středně těžká a těžká, řekla mluvčí záchranářů. Autobusy se zřejmě srazily čelně. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, je uzavřená. Dopravu policisté odklání přes Borotice a Božice, upřesnila policejní mluvčí.
10:28Aktualizovánopřed 20 mminutami

Ostravský mrakodrap se začne měnit na bytovou rezidenci podle Jiřičné

V Ostravě začne v pondělí rekonstrukce takzvaného Ostravského mrakodrapu podle projektu architektky Evy Jiřičné. Budova se zvýší o dvě patra a po dokončení bude měřit 72 metrů. Ve 24 podlažích vzniknou byty. Největší obytná budova na území Ostravy byla postavena na konci 60. let. Od roku 2013 je ale kvůli nefunkčnímu opláštění a nevyhovujícím bezpečnostním parametrům prázdná.
před 23 mminutami

VideoZvýšená prašnost trápí obec na Karlovarsku, může za ni výrobna steliva

Božičany na Karlovarsku trápí zvýšená prašnost. Stojí za ní výrobna kočičího steliva, kterou provozuje společnost Sedlecký kaolin. Podnět tamních obyvatel už začala prověřovat Česká inspekce životního prostředí. Ta uvedla, že již v provozovně provedla kontrolu z hlediska ochrany ovzduší, o případných sankcích ale zatím inspekce nerozhodla. O okamžitou nápravu požádalo výrobce steliva i vedení obce.
před 1 hhodinou

Bouřky postupovaly řadou míst Česka

Studená fronta přinesla do Česka bouřky. Podle radaru Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) od odpoledne postupovaly směrem od jižních Čech přes střední Čechy, Pardubický kraj nebo Vysočinu až na Moravu a do Slezska. Silně pršelo i v Praze a po 22. hodině opět v Jihočeském a Moravskoslezském kraji. Meteorologové lokálně hlásili kroupy a silné nárazy větru, kvůli nimž pro Moravu zpřísnili výstrahu. Před bouřkami na zbytku českého území platila výstraha s nízkým stupněm nebezpečí.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

VideoNa stezce kolem řeky Lužnice obnovují visutou lávku

Klub českých turistů obnovuje visutou lávku na stezce kolem řeky Lužnice mezi Bechyní a Týnem nad Vltavou. Loni ji zničil padající strom. Lidé na ni přispívají ve veřejné sbírce. Lávka je součástí první evropsky certifikované trasy u nás. V Česku jsou jen dvě takové. Ta druhá je v Krušných horách. V pátek ke skále nad Lužnicí pracovníci upevňovali železné nosníky, ty ale museli na místo nejdřív přepravit přes vodu.
před 15 hhodinami

Sinice pod Novomlýnskými nádržemi se extrémně přemnožily, odborníci navrhují vypuštění

Situace na řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi je kritická. Na výpusti ze Staré Dyje do Dyje se nachází zhruba 1,5 tuny mrtvých ryb, řekl předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají výrazně přemnožené sinice. Ty se dostávají do toku níže právě z nádrží. V průběhu pátku dochází k jejich odstraňování. Odborníci mezitím volají po vypuštění přinejmenším dolní nádrže. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) není proti.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Masivní betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

Rozměrná betonová plastika nazvaná Rovnováha u pražského Barrandovského mostu se v pátek ráno rozpadla a zasypala přilehlou silnici i cyklostezku. Nikdo zraněn nebyl, v místě ale musela být částečně omezena doprava. Na bezpečnost na místě dohlíží policisté. Na událost upozornil iDNES.cz. Podle magistrátu byla socha kvůli špatnému stavu již delší dobu oplocena a město připravovalo její řízenou demolici.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Vedení ODS odmítlo Dvořáka na kandidátce

Vedení ODS nechce na kandidátce pro komunální volby Filipa Dvořáka. Organizaci z Prahy 1 po jednomyslném rozhodnutí zadalo, aby nominaci do týdne přepracovala. Pokud tak neučiní, má to udělat městská organizace. Bývalý starosta městské části podle vedení strany dostatečně nevysvětlil pochybnosti ohledně svého majetku.
včeraAktualizovánopřed 22 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

před 19 hhodinami
Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

16. 7. 2026
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

16. 7. 2026
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

15. 7. 2026
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

15. 7. 2026
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

14. 7. 2026
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

14. 7. 2026
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

13. 7. 2026
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

13. 7. 2026
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

12. 7. 2026
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

9. 7. 2026
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

8. 7. 2026
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026