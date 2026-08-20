U Potštátu spadla třicetimetrová větrná elektrárna

U Potštátu na Přerovsku spadla na pole zhruba třicet metrů vysoká větrná elektrárna. Nikdo nebyl zraněn. Na místě zasahují hasiči, okolnosti nehody vyšetřuje policie. Podle údajů České společnosti pro větrnou energii je to první pád větrníku v Česku.
Větrná elektrárna u Potštátu byla podle starosty Reného Passingera (BEZPP) jedna z nejstarších větrných elektráren v Česku, její stáří se pohybovalo mezi 25 až 30 lety.
„Prosím občany, aby se k místu havárie ani k jednotlivým částem elektrárny nepřibližovali a s ničím nemanipulovali. Jde o technické zařízení, u kterého nelze bez odborného posouzení vyloučit další rizika,“ uvedl starosta na facebooku města.
„V tuto chvíli není známa příčina pádu a nechci proto předbíhat výsledky odborného šetření ani spekulovat o tom, co k události vedlo,“ řekl starosta. Okolnosti nehody vyšetřuje policie.
Z fotografií z místa havárie je patrné, že se vyvrátil celý sloup větrné elektrárny a po nárazu na zem se rozbila turbína s lopatkami. Předseda ČSVE Michal Janeček řekl, že v Česku dosud žádná větrná elektrárna nespadla. „Je to anomálie,“ podotkl.
Spadlá elektrárna byla na poli u Potštátu součástí větrného parku, který čítal čtyři sloupy s turbínami. „Za město budeme po provozovateli požadovat okamžité prověření bezpečnosti zbývajících větrných elektráren. Po takto závažné události považuji důkladnou odbornou kontrolu za naprostou samozřejmost,“ uvedl Passinger.