Kůrovcové paseky lákají vzácné dravce. Na Rumbursku zahnízdili orel i ostříž

Po kůrovcové kalamitě se na Rumbursko na severu Čech vracejí vzácní ptáci. Ornitologové tam letos zaznamenali například orla mořského nebo ostříže lesního, který se v lokalitě relativně nedávno objevil téměř po padesáti letech. Vyhovuje mu otevřená krajina, kde může dobře lovit.
Lokality vzniklé po kůrovcové kalamitě si dravci, jako jsou právě orel mořský nebo ostříž lesní, oblíbili právě kvůli otevřenému charakteru krajiny. „Tito dravci mají možnost postavit hnízda na stromech, které zůstaly, mají rozhled, mají možnost lovit,“ vysvětlil ornitolog Václav Šena.
Ornitologové v lokalitě zaznamenali dva páry orlů mořských. „Tady vidíme hnízdo na modřínu, druhé je také na kůrovcové pasece a je na smrku, který byl kůrovcem ušetřen,“ přiblížil expert.
Ostříž využívá cizí opuštěná hnízda
První hnízdění ostříže lesního zaznamenali v lokalitě před třemi lety, poprvé po téměř padesáti letech. Podle Šeny k jeho návratu přispěl právě vznik otevřených ploch i rostoucí počet krkavcovitých ptáků, jejichž hnízda například na solitérních borovicích ostříži využívají. „Sami si hnízdo nestaví,“ vysvětlil ornitolog.
Hnízdící dravce objevují experti většinou náhodou. „Děláme monitoring, kontrolujeme staré lokality. Když při tom například zahlédneme starého jedince, jak loví nebo nese potravu, vydáme se pak na základě nějaké zkušenosti hnízdo hledat,“ popsal proces Šena.
Vzikl nový biotop s dostatkem potravy
Po kůrovcové kalamitě podle něj vznikl prakticky nový biotop, v němž mají dravci dostatek potravy. „Například ostříž je specifický druh, který loví převážně hmyz a drobné ptáky až do velikosti špačka,“ nastínil ornitolog.
„Ostříž, když hnízdí v tom původně krkavčím hnízdě, které je většinou ve špičce nějakého stromu, má krásný rozhled. Většinou bývá poblíž nějaká vodní plocha, rybník, kde může lovit svůj oblíbený druh potravy. To jsou vážky a větší hmyz,“ dodal expert. Z vyvýšených míst ve volné krajině může ostříž nejen dobře sledovat okolí, ale při lovu zároveň výborně využít svou vysokou rychlost.