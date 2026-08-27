Česko čeká podle předpovědi teplý závěr týdne, v pátek s bouřkami

Závěr tohoto týdne bude v Česku většinou teplý s maximálními teplotami těsně pod hranicí 30 stupňů Celsia, nebo i lehce nad ní, chladněji bude pouze v sobotu, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V pátek odpoledne mají dorazit bouřky, které mohou být i silné. Postupně budou podle ČHMÚ přecházet do deště.
Ve čtvrtek má být většinou polojasno s maximy až 29 stupňů Celsia. Pátek by pak měl být nejteplejším dnem týdne. Nejvyšší teploty mohou vystoupat nad tropickou třicítku. Na jižní Moravě meteorologové očekávají až 33 stupňů.
Zpočátku bude podle předpovědi v pátek polojasno, odpoledne se ale v Čechách od západu zatáhne a dorazí bouřky s nárazy větru. V sobotu ráno má ještě na východě a severovýchodě doznívat déšť. Přes den se ale přeháňky vyskytnou už zřejmě jen ojediněle v Čechách, zejména na horách. Teplotní maxima mají být mezi 22 až 26 stupni, na jihu Moravy i 28 stupňů Celsia.
V neděli se očekává většinou polojasno. Opět se má oteplit, nejvyšší teploty vystoupají zřejmě na 28 stupňů, na jižní Moravě může být i 30 stupňů.