Bouřky zasáhnou větší část Česka a budou místy silnější, než se čekalo


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Nárazy větru o rychlosti až devadesát kilometrů za hodinu, kroupy o velikosti přes dva centimetry a přívalový déšť zasáhnou v pátek odpoledne a večer část Čech. V dalších regionech na většině území Česka se v pátek a v noci na sobotu také objeví silné bouřky s přívalovým deštěm, ale s menšími kroupami a větrem o rychlosti maximálně sedmdesát kilometrů za hodinu. Vyplývá to z výstrahy, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Před bouřkami ústav varoval už ve čtvrtek. V pátek výstrahu rozšířil a doplnil, že v některých regionech budou bouřky silnější, než původně předpovídal. Nejsilnější bouře očekávají meteorologové v téměř celém Jihočeském kraji a na jihu Plzeňského kraje. Varují, že se v těchto oblastech mohou objevit četné škody na majetku, komplikace v dopravě a výpadky elektřiny.

Celkově se silné bouře mohou objevit postupně na celém území Čech a také na západě Jihomoravského kraje, severu Olomouckého kraje a severozápadě Moravskoslezského kraje.

Nejprve – už od pátečních 13:00 – se mohou bouřky vyskytnout na západě Čech. Poté budou postupovat na východ. Od 17:00 už budou zřejmě na většině území Čech a od 20:00 i na severovýchodě Čech a na Moravě a ve Slezsku, kde výstraha platí až do sobotních 04:00. „Během noci budou bouřky od západu slábnout a postupovat k východu až severovýchodu,“ uvedli pracovníci ČHMÚ.

Kvůli bouřkám hrozí v daných oblastech rozvodnění menších toků, zatopení sklepů, podchodů a podjezdů či pády větví a stromů. V přívalových deštích spadne až třicet milimetrů srážek, tedy třicet litrů na každý metr čtvereční. Lidé by se také podle meteorologů měli během bouřek chránit před možným zásahem blesku.

„Pokud možno vyhledat úkryt v budově opatřené hromosvodem. V přírodě se schovat v hustém lese nebo nižším porostu, nezůstávat ve vodě, na kopcích, v blízkosti železných konstrukcí, osamocených stromů ani pod skalními převisy,“ sdělil ČHMÚ.

V pátek hrozí silné bouře
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