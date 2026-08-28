SOUHRN: Zásadní události pátku 28. srpna


před 49 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 28. srpna 2026.

V Nepálu a Tibetu hrozí další povodeň, jezero vytvořené sesuvem přetéká

Jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat, varovala čínská televize CCTV s tím, že hrozí další povodeň. Záchranáři kvůli tomu na několik hodin přerušili práce. Obnovili je poté, co vyhodnotili riziko jako „zvládnutelné“. Později Nepál oznámil, že monitoruje dvě jezera. Počet obětí povodní v Nepálu se podle místních úřadů zvýšil na 547, píše AFP. Nejméně pět obětí oznámila Čína, uvádí Reuters. Záchranáři obou zemí dál pátrají po téměř dvou tisících pohřešovaných, mezi nimiž jsou občané více než třiceti států.

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V Nepálu a Tibetu hrozí další povodeň, jezero vytvořené sesuvem přetéká
Následky záplav v okolí nepálského města Nuwakot


„Neochvějně věřil v norský lid.“ Zemřel norský král Harald V.

Ve věku 89 let zemřel po dlouhé nemoci norský král Harald V. Oznámil to tamní královský palác. Monarcha byl od minulého pondělí v péči lékařů a ve čtvrtek palác oznámil, že se jeho stav zhoršil. Harald V. byl nejstarším vládnoucím evropským panovníkem. Po smrti Haralda V. se novým norským králem stává jeho syn Haakon VIII.

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„Neochvějně věřil v norský lid.“ Zemřel norský král Harald V.
Harald V. na snímku z června 2023


Ministerstvo plánuje snížení podpory v nezaměstnanosti

Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80 procent výdělku na 65. Maximální podpora by činila šedesát procent průměrné mzdy namísto letošních osmdesáti procent, sdělil odbor komunikace ministerstva práce. Proti návratu k předchozím pravidlům se staví odbory i zaměstnavatelé, nesouhlasí ani odborníci.

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Ministerstvo plánuje snížení podpory v nezaměstnanosti
Ministr práce Aleš Juchelka (ANO)


Firma Anthropic uspěla u soudu ve sporu s Pentagonem

Technologická firma Anthropic uspěla u soudu ve sporu s Pentagonem, který společnost označil za „bezpečnostní riziko dodavatelského řetězce“. Soud toto rozhodnutí amerického ministerstva obrany označil za protiprávní a nepodložené, uvedly agentury Reuters a AFP. Anthropic odmítá, aby jeho technologie byly používány například v plně autonomních zbraních, s čímž resort nesouhlasí. Ministerstvo se může odvolat.

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Firma Anthropic uspěla u soudu ve sporu s Pentagonem
Logo společnosti Anthropic


Válečný zločinec Mladić bude mít státní pohřeb, oznámilo Srbsko

Někdejší velitel vojsk bosenských Srbů, generál Ratko Mladić, odsouzený za válečné zločiny, bude pohřben s nejvyššími vojenskými a státními poctami, oznámil podle médií srbský ministr spravedlnosti Nenad Vujić. O tom, kde bude pohřben, rozhodnou pozůstalí, řekl ministr srbské rozhlasové stanici K1 s tím, že vláda je v kontaktu s Mladičovou rodinou. Převoz těla závisí na vyřízení byrokratických záležitostí v Haagu, dodal podle portálu deníku NIN.

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Válečný zločinec Mladić bude mít státní pohřeb, oznámilo Srbsko
Ratko Mladić u soudu u odvolacího soudu v Haagu (červen 2021)


Podívejte se na fotky částečného zatmění Měsíce

Na noční obloze nad značnou částí Evropy se v pátek nad ránem dalo pozorovat téměř úplné zatmění Měsíce. K tomuto jevu dochází, když se Země ocitne mezi Sluncem a Měsícem a vrhá svůj stín na Měsíc.

Více k tématu
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Částečné zatmění Měsíce

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