V divadelním Dědictví je Bohuš spíš myšlenka než postava

Dnes už kultovní snímek Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág získal jevištní podobu. Pro pražské Divadlo Na zábradlí nastudovali devadesátkovou komedii Jan Frič a Ondřej Novotný. Představují ji jako hudební meditaci o tom, jestli je skutečně možné koupit si všechno a všechny.
Věra Chytilová po Sametové revoluci nijak neupustila od svého satirického podtónu a ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág sdělovala, jak člověka dokáže zmámit nečekané bohatství a co s ním a s jeho blízkými může provést zkaženost peněz. A to na příkladu vesnického povaleče Bohuše, který nečekaně zdědí miliony – a pak o ně zase přijde. Představitel Bohuše Boleslav Polívka se podílel i na scénáři.
Nová inscenace téměř ničím nepřipomíná filmovou předlohu. Scéna nevypadá jako moravský venkov. Zlidovělé hlášky jako by zešedivěly nebo se proměnily v písňové texty. „I ten film vlastně nějakým způsobem subverzivně pracuje s populárním žánrem ztřeštěné situační komedie. Takhle hyperstylizovaná věc se může v divadle nahradit zpěvem,“ vysvětluje režisér Frič.
Mezi postavami proplouvají různí herci. Hlavní hrdina Bohuš tak jednou mluví hlasem Miloslava Königa a jindy Magdaleny Sidonové. „Důležitý je, čeho on je nositel. Jakých myšlenek, jaké filozofie,“ podotýká herečka. „Režisér Honza Frič nám říkal, že nemáme hrát žádné postavy. Doufám, že se nám daří to povýšit do divadelního jazyka,“ dodává König.
Abstraktní divadelní jazyk je součástí Fričova režisérského rukopisu. Za neotřelý přístup k už známým látkám ho opakovaně ocenila divadelní kritika.
V případě Dědictví upravil původní filmový scénář s dramatikem Ondřejem Novotným. „Zacházeli jsme s tím filmem jako s něčím, čemu říkáme kulturní dědictví. Inscenace také staví otázku, co s tímhle dědictvím – kulturním i jiným – vlastně můžeme dělat do budoucnosti,“ říká Novotný.
Poněkud univerzálnější otázka, která spojuje film i divadlo, pak podle režiséra zní: co se stane, když buran přijde k moci?