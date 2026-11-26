Bollywoodská Rámájana: Zrození legendy je adaptací starověkého indického eposu s ambicí konkurovat Odyssee Christophera Nolana. Ve španělském dramatu Milovaný hraje Javier Bardem režiséra, který se snaží obnovit vztah se svou dcerou. V komedii Všichni fotři jsou lotři pokračuje příběh smolaře Grega a jeho nerudného tchána ztvárněných opět Benem Stillerem a Robertem De Nirem. Český horor Thankskilling Day, natáčený anglicky v mezinárodním obsazení, sleduje zahraniční studenty v Praze během adrenalinové únikové hry. Dokumentarista Filip Remunda v Expozici láskou zachytil vztah střihačky Blanky Kulové s jejím otcem, fotografem Vlastimilem Kulou. A do kin se vrací také dvě digitálně restaurované klasiky: detektivka Po stopách krve s Rudolfem Hrušínským a Malá mořská víla v režii Karla Kachyni.
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VideoFilmové premiéry: Rámájana, Thankskilling Day či Všichni fotři jsou lotři
Bollywoodská Rámájana: Zrození legendy je adaptací starověkého indického eposu s ambicí konkurovat Odyssee Christophera Nolana. Ve španělském dramatu Milovaný hraje Javier Bardem režiséra, který se snaží obnovit vztah se svou dcerou. V komedii Všichni fotři jsou lotři pokračuje příběh smolaře Grega a jeho nerudného tchána ztvárněných opět Benem Stillerem a Robertem De Nirem. Český horor Thankskilling Day, natáčený anglicky v mezinárodním obsazení, sleduje zahraniční studenty v Praze během adrenalinové únikové hry. Dokumentarista Filip Remunda v Expozici láskou zachytil vztah střihačky Blanky Kulové s jejím otcem, fotografem Vlastimilem Kulou. A do kin se vrací také dvě digitálně restaurované klasiky: detektivka Po stopách krve s Rudolfem Hrušínským a Malá mořská víla v režii Karla Kachyni.
VideoLidový tanec dělí od moderního jen pár kroků, zjišťuje inscenace What the Folk
Inscenace What the Folk hledá, co má společného folklorní a moderní tanec. Umělecká výpověď vznikla na základě výroků slovenských politiků, místo rozdělování je ale jejím cílem spojovat, a to jak tance, tak lidi. „Slyšeli jsme hodně o tom, že umění má být slovenské a tradiční. A my jsme se začali ptát, co je to tradiční a slovenské,“ upřesnil choreograf Peter Šavel. Po premiéře v Německu autoři nyní What the Folk uvedli v brněnském kulturním centru Co.Labs.
Výstava nahlíží do slavnostních šatníků aristokracie devatenáctého století
Jak se oblékala vysoká šlechta na plesy, svatby nebo k císařskému dvoru v devatenáctém století? Odpověď nabízí výstava v pražském Uměleckoprůmyslovém museu s názvem Móda s rodokmenem. Expozice představuje vzácné historické garderoby, které se do státních sbírek dostaly z českých a moravských zámků.
Bollywood dráždí pákistánský seriál, žádá jeho zákaz
Na začátku prosince se na Netflix dostane pákistánský seriál Jo Bachay Hain Sang Samait Lo (Všechna láska, kterou v sobě nosíme). Má jít o první v urdštině natočený seriál přímo pro tuto streamovací platformu. Odbory z Bollywoodu v sousední Indii žádají zákaz vysílání díla pro indické diváky. Mezi Pákistánem a Indií vládnou dlouhodobě napjaté vztahy kvůli územním sporům.
Zpřístupnit, exportovat a „nezplacatit“. Městská knihovna Praha má plány s Havlem
Městská knihovna v Praze, které bývalá první dáma Dagmar Havlová v září předala právo na užívání jména bývalého prezidenta, dramatika a disidenta Václava Havla, vytvoří vlastní dramaturgii k jeho osobnosti. Propojí literární, vzdělávací a kulturní aktivity. Cílit přitom chce jak na tuzemské zájemce, tak na ty zahraniční.
Autor Pinocchia chtěl dřevěného lháře původně pověsit
Před dvě stě lety, 24. listopadu 1826, se narodil italský novinář a spisovatel Carlo Collodi, autor jedné z celosvětově nejznámějších pohádek Pinocchio. I když zemřel dřív, než se dozvěděl o věhlasu příběhu o loutkovém hochovi, u nějž se lhaní pozná podle délky nosu a který se stane člověkem. Kolují zvěsti, že Pinocchio skutečně existoval, jde ovšem o smyšlenku.
Nevadí, že sklo na Glass Jamu praskne, i tak lze vystavit
Novotný Glass Museum v Novém Boru připravilo výstavu Glass Jam. K vidění na ní jsou práce vzniklé především na stejnojmenném sympoziu.
Mezinárodní Emmy získaly francouzský Carême a argentinská Sousedská patrola
Francouzská série Carême získala v pondělí večer (v noci na úterý SEČ) v New Yorku Mezinárodní cenu Emmy za nejlepší dramatický seriál. Stejné ocenění v kategorii komediálních seriálů si odnesla argentinská Sousedská patrola, informoval portál Deadline.
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