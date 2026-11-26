Scénické oratorium přenáší na jeviště případ sexuálně zneužívané Francouzky Gisèle Pelicotové. Při pražském uvedení spolupracovali zahraniční tvůrci s třicítkou herců z Národního a Dejvického divadla. K Pelicotové, která se stala symbolem boje proti sexuálnímu násilí, se stále upírá velká pozornost. Žena aktuálně zvažuje právní kroky kvůli nevhodné propagaci knihy o ní. Hosty Událostí, komentářů k tématu budou večer po 22. hodině herečka Taťjana Medvecká a novinářka Silvie Lauder.
Hlavními tvůrci inscenace Proces Pelicot jsou švýcarský režisér Milo Rau a francouzská divadelnice Servane Dècleová. K uchopení námětu je přivedla slova, jimiž Pelicotová doprovodila své rozhodnutí, že se veřejně účastní soudního procesu: „Hanba musí změnit strany“. „Ne oběť má mít pocit hanby, ale společnost. Všichni ti, kteří toto umožnili. Společnost, která nás, muže, vychovává tak, že se z nás stávají násilníci,“ interpretuje Rau tento výrok.
Soud před dvěma lety uznal vinným někdejšího manžela Pelicotové Dominiquea Pelicota za to, že po léta svou manželku omamoval, a když byla v bezvědomí, zval další muže, aby ji znásilňovali. Pelicot stráví podle rozsudku dvacet let za mřížemi, navíc padly tresty v rozmezí od tří do patnácti let odnětí svobody pro dalších padesát mužů.
Praha je jedním z řady měst, kde se oratorium uvádí. Rau a Dècleová vždy přizvou místní umělce, zkouší se jen pár dní před premiérou. Do pražského uvedení se zapojilo patnáct herců Národního divadla a stejný počet z dejvické scény. Zvláštní part pak náleží Daniele Kolářové.
„Jsem z toho strašně rozklepaná, protože závěrečné poselství paní Pelicotové, kdy říkala, že nechala ten proces zveřejnit, což jí strašně muselo i kompromitovat, považuju za ohromnou odvahu. Chtěla poukázat na problém, který se prostě neřeší,“ říká herečka.
Prostor na jevišti ale dostávají i novinářky Apolena Rychlíková či Zdislava Pokorná, slovenská zpěvačka Zea či zakladatelka organizace Konsent Johanna Nejedlová. Diváci se také mohou obrátit na přítomné odborníky z centra pro ženy ROSA. „Pracujeme už více než třicet let s ženami, které zažily i nějakou formu násilí v blízkých vztazích, máme za důležité, aby se toto téma celospolečensky otvíralo,“ podotýká zástupkyně ředitelky Branislava Marvanová.
Odvaha promluvit za sebe i za jiné
Inscenace vzdává hold Pelicotové jako ženě, která vyšlapala cestu ke společenské změně. V době zahájení procesu jí bylo sedmdesát jedna let. „Žena ve věku babičky se zastane všech obětí, které toho nejsou schopny. Opravdu není jednoduché se bránit, ačkoliv se vám stane něco, za co byste se vy neměli stydět, ale měl by se stydět ten násilník,“ poznamenala herečka Jana Pidrmanová.
„Z psychologického hlediska může být velmi významné, v situaci, kdy oběť ztrácí kontrolu nad svým životem, nad tím, co se jí děje, převzít v rámci zotavování kontrolu nad tím, jak o tom, co se mi stalo, se bude komunikovat. Může to potom podpořit i další, kteří takovou zkušenost mají, ale obávají se nebo se stydí o tom mluvit. Zároveň bych chtěla zdůraznit, že bychom neměli klást nároky na oběti domácího nebo sexuálního násilí v tom smyslu, že by všechny měly hovořit veřejně, nebo mít představu kdy,“ doplnila Marvanová.
Oratorium nabízí dokumentární vhled do banalizace znásilnění a jeho právního posuzování. Texty vycházejí z přepisů soudních výpovědí nebo poznámek novinářů. „Nejděsivější na tom případu je, že i když to bylo velmi mediálně propírané, tak máme pořád představu, že ty činy spáchala nějaká monstra. Ale oni jsou to obyčejní chlapíci, sousedi, prodavači ze supermarketu, lidé, kteří nás dennodenně obklopují v našem normálním životě,“ podotýká herečka Martina Preissová, která v inscenace čte výpověď dcery Pelicotových.
Tvůrci nastudovali Proces Pelicot za rok a půl ve dvaceti zemích. V New Yorku ho viděla i sama Gisèle Pelicotová. „Bylo to velmi dojemné pro nás i pro herce. Byla velmi dojatá a při odchodu z místnosti plakala,“ přiblížila ony momenty Dècleová.
V Praze je Proces Pelicot k vidění celkem třikrát, naposledy 27. listopadu. Ve čtvrtek bude také více než čtyřhodinové představení živě streamováno na youtubovém kanálu Činohry Národního divadla. V listopadu se oratorium – s tamními aktéry – odehrálo i v Bratislavě a Miláně a do konce měsíce ho ještě zhlédne publikum v Neapoli a Londýně, kde vystoupí oscarová herečka Kate Winsletová.
Pelicotová se ohrazuje proti zneužití fotografií
Pelicotová svůj příběh už převyprávěla i sama ve vlastních pamětech Et la joie de vivre, česky pod názvem Óda na život. Popisuje v nich hrůzy, které prožila, a důvody, které ji vedly k rozhodnutí nechat případ projednávat soudem veřejně.
Kvůli jiné knize, v níž je zmíněna, ale zvažuje právní kroky vůči nakladatelství a autorce eseje o psychologické manipulaci a ovládání, psychoanalytičce Sabine Prokhorisové. Nakladatel totiž v rámci propagace rozeslal médiím její nahé snímky a explicitní videa, které pořizoval Dominique Pelicot, upozornil Le Monde.
„Jsem hluboce šokována tím, že jsou snímky z nejintimnější části mého soukromého života vystavovány a využívány ke komerčním účelům. Odmítám, aby se mé soukromí stalo reklamním nástrojem,“ sdělila Pelicotová televizní stanici BFM TV. Dodala, že se znovu cítí ponížená a zraněná, jako by utrpení spojené se soudním procesem nestačilo.
Nakladatelství se za způsob propagace omluvilo a označilo jej za nešťastnou komunikační chybu. Tvrdí, že médiím neposkytlo žádné záběry ze znásilnění ani pornografická videa. To, že rozesílalo nahé fotografie Pelicotové, však dosud nepopřelo. Oznámilo nicméně, že kniha nebude mít další dotisky.
Prokhorisová přenesla odpovědnost za nevhodnou propagaci na nakladatelství. Zdůraznila, že její kniha se nezabývá případem Pelicotových, ale kriticky zkoumá pojem psychologického ovládání a dominance.
Představení o Dutrouxeovi
Milo Rau už v roce 2018 přivezl do Česka svou inscenaci Five Easy Pieces, v níž vycházel z případu belgického vraha dětí Marca Dutrouxe. Propojil zločincovu biografii, očitá svědectví a rekonstrukci skutečných událostí. Zároveň chtěl představením vyprovokovat k úvaze nad tím, jak prezentovat lidské pocity na jevišti.
Dutrouxeův životopis nechal Rau ztvárnit několik dětí ve věku od osmi do třinácti let. „Naše představení je moralita. Myslím tím žánr. My se na Dutrouxe díváme z hlediska morálky, ne jako na psychiatrický případ. Snažíme se během pěti krátkých etud, pěti lekcí, najít východisko,“ vysvětloval tehdy Rau.
Dutrouxe zadržela policie v červnu 1996, případ šokoval nejen Belgii. Nezaměstnaný elektrikář unesl, věznil a sexuálně zneužíval šest dívek. Čtyři z nich týrání nepřežily – dvě osmileté holčičky zemřely hladem a žízní během Dutrouxova přechodného uvěznění a dvě dospívající dívky jejich únosce zavraždil.
Soud Dutrouxovi v roce 2004 uložil doživotí a přes opakované žádosti o propuštění zůstává stále za mřížemi. Podmínečně propuštěni ale byli už jeho spolupachatelé: Michel Lelievre a bývalá manželka Michelle Martinová.
Rau se ani ve své další tvorbě nevyhýbá společenským traumatům ani citlivým tématům. Divadelní formou zpracoval i genocidu ve Rwandě, odsouzení a popravu rumunského diktátora Nicolaea Ceaușescua a jeho ženy Eleny nebo útok norského pravicového teroristy Anderse Breivika.