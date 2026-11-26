Po třinácti letech čekání vyšlo Grand Theft Auto VI. Nakolik se posunula satira americké společnosti a politiky, proč někteří hráči těžce nesou důraz na partnerský vztah hlavních postav a jak herní studia narážejí na mantinely cenzury či platebních karet? Nejen o tom v podcastu Za Horizont mluví herní publicista Jan Modrák, který přibližuje i proměnu herního byznysu nebo vliv umělé inteligence. Ptá se Veronika Chraščová.
Za Horizont je podcast zahraniční redakce ČT24, který přináší aktuální témata v širších souvislostech. Každý týden nabízí rozhovory se členy zahraniční rubriky zpravodajství ČT, zpravodaji České televize i dalšími odborníky na dění za hranicemi. Přinášíme kontext a pohled na současné světové události očima těch, kteří o nich vědí nejvíc.