České architektonické studio Chybík a Krištof dostalo nabídku podílet se na přestavbě veřejných prostorů v Berlíně. Interaktivní výstava s návrhem zásadní proměny čtyř lokalit je ke zhlédnutí přímo v německé metropoli. Jedním z architekty přetvářených míst je náměstí Innsbrucker Platz, které je v současnosti důkladně zamotaným dopravním uzlem, skrz který občas nemohou projet ani záchranné složky. „Díky zeleni se vypořádáme s hlukem. A v dalších fázích bychom postupně zklidnili dopravu,“ popisuje plány šéfka designu studia Martyna Bobińska. Architekti odkazují i na svoji zkušenost s brněnským Mendelovým náměstím, které se podle jejich návrhu proměnilo v letech 2021 až 2023.
VideoČeské architektonické studio promění veřejný prostor v Berlíně
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