Stuart z Teorie velkého třesku dostal vlastní sci-fi seriál

Příběh Stuarta, majitele obchodu s komiksy z amerického sitcomu Teorie velkého třesku, se dočkal vlastního zpracování. V seriálu Jak Stuart nezachránil vesmír cestuje postava skrz alternativní verze našeho vesmíru. Shledá se při tom i s dalšími postavami z původní seriálové ságy. Žánr sitcomu ale mění za akční sci-fi s nádechem satiry. Pořád je to ten stejný Stuart jako dřív, ale tentokrát aspoň vytáhne paty z obchodu s komiksy, říkají představitelé hlavních rolí.
Partě vědců z Caltechu prodával jejich oblíbené komiksy. Poprvé se Stuart objevil ve druhé řadě Teorie velkého třesku. Během dalších sérií se stal jejich kamarádem a plnohodnotnou postavou seriálu. A teď se po letech vrací jako hlavní hrdina.
Při prvním natáčení by mě ani nenapadlo, že mě pozvou do dalšího dílu Teorie velkého třesku, vzpomíná na začátky představitel Stuarta Kevin Sussman. „Měl jsem tam totiž mluvit o Batmanovi a Robinovi a pořád jsem to kazil a kazil, takže jsme to museli pořád předělávat. Je neuvěřitelné, že tu teď můžu sedět a mluvit o odkazu celého seriálu a o tomhle novém spin-offu,“ uvedl.
Vykoupení Stuarta
Jak Stuart nezachránil vesmír přichází bezmála dvacet let po vydání prvního dílu původního sitcomu. Aranžované interiéry a smích publika vystřídaly akční scény. Komické a někdy až parodické narážky si ale seriál zachoval.
„Hrát najednou v akčním seriálu je divočina, v původním sitcomu se vůbec neběhalo. Z natáčení si živě pamatuju scénu, kde běžím a cítil jsem se u toho úplně jako Harrison Ford. Jenže pak jsem se podíval na záběr a vypadal jsem spíš jako pacient uprchlý z léčebny,“ směje se Sussman.
„Myslím, že pro postavu Stuarta je to takové vykoupení,“ říká Lauren Lapkusová, která i v novém seriálu ztvárnila Stuartovu přítelkyni Denise. „Protože si projde tolika věcmi a zažije fakt super momenty. Už jen to, že se příběh zaměřuje právě na něj, je výjimečné,“ vysvětluje. „Ale pořád to není žádný akční hrdina,“ dodává Sussman.
Objevují se i další postavy původního seriálu
Stuart se snaží opravit zařízení, které vyrobili Sheldon a Leonard z původní seriálové pětice. Dokud je rozbité, je rozbitý i celý vesmír. Jednou je to postapokalyptická krajina, jindy dystopické sci-fi.
„On nechce být žádný hrdina, není to jeho komfortní zóna. Raději by byl doma a rovnal si kartičky Magic: The Gathering. Ale v tomhle spin-offu dělá, co může,“ přibližuje Sussman.
Pomáhá mu nejen jeho přítelkyně Denise, ale i kamarád a geolog Bert a fyzik Barry Kripke. Cestou paralelními vesmíry pak potkávají i alternativní podoby postav z Teorie velkého třesku.