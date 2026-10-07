Na Frankfurtském knižním veletrhu, jehož je letos čestným hostem, představuje Česko německým čtenářům téměř dvě stě překladů tuzemských knih. „Je to podobné jako na rockových koncertech, když vydáte desku, tak i Rolling Stones musí vyjet a propagovat,“ říká za organizátory generální ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček. Prezentaci na jednom z největších knižních festivalů na světě si prohlíží nejen veřejnost, ale i profesionálové z knižního byznysu. „To jsou ti, které potřebujeme získat, a vidí-li zájem německých čtenářů, tak se zajímají, co to je za knihu,“ dodal Kubíček. „Když se podaří naplnit, co od Frankfurtu očekáváme, zvedne se zájem o českou literaturu i v dalších a pro nás důležitých velkých jazykových oblastech,“ doufá.
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VideoFrankfurtský veletrh je jako rockový koncert, říká ředitel knihovny
Na Frankfurtském knižním veletrhu, jehož je letos čestným hostem, představuje Česko německým čtenářům téměř dvě stě překladů tuzemských knih. „Je to podobné jako na rockových koncertech, když vydáte desku, tak i Rolling Stones musí vyjet a propagovat,“ říká za organizátory generální ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček. Prezentaci na jednom z největších knižních festivalů na světě si prohlíží nejen veřejnost, ale i profesionálové z knižního byznysu. „To jsou ti, které potřebujeme získat, a vidí-li zájem německých čtenářů, tak se zajímají, co to je za knihu,“ dodal Kubíček. „Když se podaří naplnit, co od Frankfurtu očekáváme, zvedne se zájem o českou literaturu i v dalších a pro nás důležitých velkých jazykových oblastech,“ doufá.
Obrazem: Designblok si posvítil na více než tři sta vystavujících
V Praze začíná Designblok. Hlavním tématem osmadvacátého ročníku je světlo. V několika pražských lokacích v hlavním městě se představí téměř tři sta sedmdesát vystavujících a značek designu a módy z dvaceti čtyř zemí.
Denemarková kritizovala „hnědnutí Evropy“ i ministry na úvod frankfurtského veletrhu
Ve Frankfurtu nad Mohanem začal největší knižní veletrh na světě. Čestným hostem sedmdesátého osmého ročníku je Česko. Zahajovací projev tak pronesla spisovatelka Radka Denemarková, která kritizovala „hnědnutí Evropy“ i ministry, kteří „ničí kulturu“.
Paramount dokončil převzetí Warner Bros. Discovery
Americký mediální konglomerát Paramount Skydance v úterý dokončil převzetí konkurenční společnosti Warner Bros. Discovery v hodnotě přibližně 110 miliard dolarů (2,4 bilionu korun). Skupina, která nově nese název Skydance, to oznámila v tiskové zprávě. Šéf skupiny David Ellison již minulý týden uvedl, že účelem názvu Skydance je zachování samostatné identity studií Paramount a Warner Bros. Akcie sloučené společnosti se nyní přesunuly z trhu Nasdaq na newyorskou burzu (NYSE), kde se budou obchodovat pod symbolem SKYD.
Česká televize se příští rok nezúčastní Eurovize
Česká televize se příští rok nezúčastní mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Důvodem jsou aktuální úpravy rozpočtu. Veřejnoprávní televize nevyloučila, že v dalších letech se do soutěže vrátí. Příští ročník Eurovize se bude konat v květnu 2027 v bulharském Burgasu.
Přírodu nemůžeme jen tak vytěžit, říká autor „rivermovie“ Lom
Tématem 52. ročníku festivalu Ekofilm, který se odehrál 1. až 4. října v Brně, byl Vodoběh. Vedle řady soutěžních snímků nabídl i dva filmy členů poroty vyprávějící o lidstvu a vodě. H2O: Molekula života – Civilizace režiséra Alexe Tatea nabízí mozaiku vědeckých poznatků o tom, jak sladká voda utvářela a utváří lidská společenství. Petr Lom v poetickém „rivermovie“ Já jsem řekou, řeka je mnou přináší pohled původních obyvatel Nového Zélandu a Austrálie na přírodu při putování po řece Whanganui, která jako první na světě získala právní status osoby.
Česko si připomnělo 90 let od narození Václava Havla
Česko si v pondělí 5. října připomnělo 90 let od narození Václava Havla – dramatika, disidenta, politika a jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce, debaty či happeningy po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech.
Vláda schválila návrh nové státní kulturní politiky
Vláda schválila návrh Státní kulturní politiky České republiky na období 2026–2029, sdělil po jednání kabinetu ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). Realizace návrhu bude zajišťována prostřednictvím akčního plánu, ten má vláda dostat do 30. listopadu. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce. K novele o asistentech pedagoga na základních školách se pak kabinet podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vrátí za týden po jednání koalice. Některé věci je třeba vydiskutovat, řekl předseda vlády.
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