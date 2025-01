Koalice se pře o výpovědi bez udání důvodu

Znovu ožívá koaliční pře o výpovědi bez udání důvodu. Poslanci ODS a TOP 09 připojili tuto možnost k takzvané flexibilní novele zákoníku práce. Zbylé vládní strany s úpravou nesouhlasí. Pokud by firma ke snadnějšímu propouštění sáhla, musela by dotyčnému vyplatit minimálně dvojnásobné odstupné. Některých zaměstnanců by se podniky tímto způsobem zbavit nesměly. Ve druhém čtení poslanci návrh projednají v úterý.

Novela zákoníku práce navrhuje například prodloužení zkušební doby ze tří měsíců na čtyři. Počítá rovněž s tím, že výpovědní lhůta by nově začínala doručením oznámení, a ne až od dalšího měsíce. Firmy také mají nově zaměstnancům na rodičovské držet jejich původní místo, a to do dvou let dítěte. Novinkou pro firmy by mohla být i výpověď bez udání důvodu. Zaměstnavatelé by zaměstnancům vypláceli dvojnásobek standardního odstupného. Úpravu načetli před druhým čtením novely poslanci ODS a TOP 09. „V této chvíli nemáme většinu v Poslanecké sněmovně, jednáme. Jaký bude výsledek jednání, v této chvíli nedokážu odhadnout,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). „Budeme se je snažit přesvědčit stále stejnými argumenty – to znamená jednak ochrana zaměstnanců je tedy dána jejich pracovitostí, pilností, flexibilitou a podobně a také tím, že odchodné je stanoveno poměrně vysoko,“ dodal místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Miloš Nový (TOP 09).