Evropští zemědělci nesouhlasí s dohodou o volném obchodu se zeměmi Mercosur

Na začátku roku zemědělci ve Francii zablokovali tamní dálnice a silnice, čímž ochromili celou zemi, a jsou připraveni protestovat znovu. Tvrdí, že již nejsou schopni žít z toho, co vyrobí. „Je to jediná profese, kde nemůžete výši nákladů promítnout do výsledné ceny produktů,“ uvedl zemědělec z Normandie.

Chystaná dohoda o volném obchodu se zeměmi Mercosur by v současné podobě situaci zemědělců podle nich ještě zhoršila. Nejsou prý schopni vyrábět své produkty tak, aby konkurovali těm levnějším ze zahraničí.

„Francie se stále staví proti tomuto textu a připojily se k ní k mé radosti i další evropské země,“ sdělil francouzský prezident Emmanuel Macron.