Polští zemědělci přitvrzují. Blokují dálnice a vysypali ukrajinské obilí z vlaku, Kyjev to odsoudil

Dopravní zácpy se tvoří také u Poznaně, Lodže nebo Toruně, napsala polská stanice TVN 24 na svém webu. Demonstrace má trvat do pozdního odpoledne. Farmáři očekávají radikální rozhodnutí, včetně toho nejdůležitějšího, čímž je pozastavení dovozu produktů z Ukrajiny, uvádí TVN 24 s odkazem na rozhovory s rolníky u Poznaně.

Green Deal a levné ukrajinské zboží jako problém

Nejnovější protesty znamenají eskalaci, protože předchozí demonstrace polských autodopravců a zemědělců nezablokovaly všechny hraniční přechody, píše agentura Reuters. Podle Papadopulose mají polští zemědělci seznam zhruba dvaceti požadavků. Jedním z nich je i to, aby Varšava neimplementovala Green Deal, tedy unijní Zelenou dohodu pro Evropu, jejímž cílem je dosáhnout klimatické neutrality sedmadvacítky do roku 2050. To polská vláda označila za nesplnitelné, uvedl zpravodaj s tím, že kabinet nicméně přislíbil, že bude v Bruselu vyjednávat ústupky.

Zemědělci dále nechtějí, aby byli povinni čtyři procenta ze svých obhospodařovaných hektarů nechávat neosetá, aby půda měla dostatek času na regeneraci. V tomto ohledu již Evropská komise na ústupky přistoupila, upozornil Papadopulos. Polští zemědělci si stěžují rovněž na dovoz levnějšího zboží, zejména z Ukrajiny. Poukazují na to, že kvůli tomu se jim jejich vlastní produkce nevyplácí.

„Podle ukrajinských dat jsou na hranicích asi tři tisíce kamionů, které tam čekají a jsou blokovány nejen polskými zemědělci, ale i autodopravci nebo třeba myslivci, kteří se do toho protestu měsíc, co je vyhlášen, zapojují,“ podotkl zpravodaj. „Došlo k incidentům, kdy polští zemědělci otevřeli zaplombované vlaky a našli v nich řepku, nebo některé kamiony podezírají z toho, že převážejí i přes to stále platné národní embargo řepku nebo pšenici. Vysypali zhruba tunu zboží, pšenice z jednoho ze zaplombovaných vlaků,“ uvedl Papadopulos.