Výborný má organizátory protestu za „škůdce českého zemědělství“. Podle Hlaváčka by s nimi měl jednat

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) v pořadu 90' ČT24 opět odsoudil organizátory pondělního protestu zemědělců v Praze. Podle něj skrz demonstraci jen zhoršili veřejný obraz farmářů. Podle europoslance Martina Hlaváčka (ANO) ale je podstatné to, proč se zemědělci sjeli, tedy například vysoká míra byrokracie. Česká vláda podle něj stále může odstoupit od Green Dealu, tedy unijní Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je dosáhnout klimatické neutrality sedmadvacítky do roku 2050 a která některým farmářům vadí svými údajně přílišnými ambicemi.

Podotkl, že s jedním z nich, Zdeňkem Dufkem, jedná na tripartitě, odmítl ale možnost, že by debatoval se Zdeňkem Jandejskem. „Je naprosto zjevné, že pan Jandejsek nezastupuje české zemědělce,“ prohlásil s tím, že to dokazuje právě podoba pondělního protestu. „Vedl jsem diskuzi s těmi, kterých si vážím,“ řekl, prý se takovým zemědělcům snažil mnoho věcí vysvětlit.

Ministr Výborný znova odsoudil průběh a organizaci protestu. „My jsme slyšeli týden o tom, jak se zde bude protestovat do čtvrtka, jak bude Malostranské náměstí plné traktorů. Nepřijel tam ani jeden,“ poznamenal. Některá hesla a skandování, která na demonstraci zaznívala, označil za odsouzeníhodné. Zhoršuje to podle něj veřejný obraz zemědělců a farmářů. Organizátory protestu označil za škůdce českého zemědělství.

Europoslanec Martin Hlaváček (ANO) s ním nesouhlasí, podle něj se o akci zemědělců jednalo. Podstatné je podle něj to, proč zemědělci do Prahy jeli, spíše než to, jaké věci na demonstraci také zazněly. Ministr by měl s pořadateli jednat, řekl. „Pokud se tolik tisíc lidí zorganizovalo pod nějakou skupinou, tak nevím, proč by s nimi pan ministr nemohl jednat. Myslím, že by se neměl bát s nimi jednat, ať už zastupují kohokoliv,“ řekl.

Politici se neshodli na tom, zda je možné odstoupit od Green Dealu, na který si farmáři rovněž stěžují. Podle Hlaváčka to reálné je. Řekl, že žádná významná opatření Česko ještě nepřijalo a je možné ještě dojednat na evropské úrovni jejich změny nebo zmírnění. „Zemědělci se obávají právě proto, že ty ambice mají teprve přijít,“ dodal ale také.