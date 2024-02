O problémech mluví skoro všichni zemědělci. V podpoře pondělního protestu však zůstali rozděleni

Další protestující Karel Dryák zase upozornil na problém dovozu obilí z válkou zasažené Ukrajiny. „Jedna strana je finanční, druhá strana je, že my tady splňujeme v Evropě nějaké standardy a na Ukrajině jsou povolené přípravky, které se stříkaly u nás v 60. letech,“ řekl.

Mezi ty, kteří na traktorech na protest naopak nevyjeli, patří farmář Jan Miller. Přitom, jak sám říká, traktory do Prahy vyvezl dříve několikrát. „Jsem smutný z toho, že spousta kamarádů, kteří tady soukromě hospodaří a považuju je za dobré sedláky, se nechali zlákat tímhle, jak říkám já, Bratrstvem kočičí pracky, aby vyjeli se svou technikou do Prahy,“ prohlásil s odkazem na organizátory protestu.

Vnímá také problém dovozu obilí z Ukrajiny. „Nemůžu říct, že to asi nemá vliv třeba na cenu pšenice, ale tam zase musíme mít nějaký větší rozhled, tam ti kluci nechávají svoje lidské životy,“ zmínil s odkazem na obranu před ruskou invazí.

Koordinátor protestu pro Ústí nad Labem a Litoměřice Miloš Malý v České televizi zase hovořil o „ukradeném protestu“. „Když se podíváme na skupinu lidí, kteří tady provolávají protivládní hesla a nadávají všem, tak to není, co my jsme chtěli,“ prohlásil.

Část zemědělců v pondělí demonstrovala před ministerstvem zemědělství v Praze, protestní jízdou se stovkami traktorů částečně zablokovali magistrálu a v centru města na chvíli omezili provoz tramvají. Požadovali, aby česká vláda odstoupila od Green Dealu, tedy unijní Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je dosáhnout klimatické neutrality sedmadvacítky do roku 2050.

Protest, od kterého se distancovaly hlavní zemědělské organizace, se odpoledne přesunul na Malostranské náměstí, část zemědělců ho před tím opustila. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) organizátoři akce sledují politické cíle a změny v zemědělství s nimi konzultovat nehodlá. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že se pořadatelé protestu netají podporou Kremlu.