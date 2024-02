Praze hrozí dopravní kolaps, protestovat přijíždějí stovky nespokojených farmářů

Podle organizátorů přijede do Prahy přes tisíc traktorů. „Protestující avizují, že začnou najíždět do Prahy na šestou hodinu, tedy mezi pátou a šestou mohou být příjezdové trasy zablokovány, nebo tam může být průjezd trochu komplikovaný,“ upozornil mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Magistrát varuje, že by doprava v Praze mohla i zkolabovat. „Do Prahy mají zamířit stovky, ne-li tisíce traktorů, ale na to, aby byla zablokovaná magistrála, stačí pouhé dva traktory. A už ty by způsobily velmi výrazné dopravní komplikace. A pokud by jich byly stovky, tak se doprava bude postupně přelévat na méně významné komunikace, až zkrátka ty komunikace dojdou a může nastat úplný kolaps,“ upozornil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Zemědělci chtěli původně využít pro cestu do Prahy i dálnice, to ale podle policie není možné. „K cestě by měli využít silnice prvních a druhých tříd, dálnice by to být neměla, jelikož dle silničního zákona zemědělská technika na dálnice ani vjet nemůže,“ vysvětlila mluvčí jihočeské policie Lenka Krausová.