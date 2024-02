PŘEHLEDNĚ: Kudy v pondělí v Praze projedou nespokojení farmáři?

Část nespokojených českých farmářů přijede v pondělí do hlavního města, kde hodlají traktory a další technikou zablokovat pražskou magistrálu. Uvádějí, že tak chtějí vyjádřit nesouhlas se stavem zemědělství. Do Prahy budou šesti trasami přijíždět zhruba od 05:00, jejich prvním cílem je budova ministerstva zemědělství v centru. Zemědělci by se měli vyhnout dálnicím a organizátoři slíbili, že nebudou blokovat průjezd hromadné dopravy.

Do Prahy podle organizátorů přijede šest set až tisíc traktorů či další zemědělské techniky. Využijí pro to šest tras, a to ze směru od Českých Budějovic a Tábora, Strakonic a Písku, od Slaného, Lovosic, podél D11 ve směru od Hradce Králové a od Pardubic a Havlíčkova Brodu. Od jihu plánují farmáři přijet do Prahy po Strakonické ulici a dále pokračovat přes Jiráskův most na magistrálu a k ministerstvu zemědělství. Kromě toho přijedou i ve směru od Říčan a Uhříněvsi ulicemi Přátelství a Kutnohorská, odkud najedou na Černokosteleckou a Vinohradskou a dále na magistrálu a k ministerstvu.

Trasy příjezdů zemědělců do Prahy

Ze severu technika do metropole přijede podél dálnice D8 a dále přes Kobylisy, Holešovičky a most Barikádníků na Argentinskou a magistrálu a k sídlu resortu zemědělství. Ze severozápadu plánují zemědělci přijet po Evropské ulici a projet Dejvickým tunelem přes ulice Milady Horákové a Veletržní na Wilsonovu a k ministerstvu zemědělství. Od Hradce Králové trasa vede přes Horní Počernice, Černý Most a dále přes Poděbradskou a Českomoravskou na Rohanské nábřeží a Těšnovským tunelem k ministerstvu. Poslední příjezdová trasa bude od Pardubic a povede přes Újezd nad Lesy a Běchovice na Českobrodskou, Spojovací a Sokolovskou a dále na magistrálu. Podrobný popis tras je k dispozici na webech Prahy i organizátorů. Akce potrvá do večera, lidé by měli využívat vlaky a metro Nájezd do metropole je v plánu kolem 5:00, k budově ministerstva zemědělství se farmáři podle organizátorů budou přesouvat po celé ráno a dopoledne. Předají dopis ministrovi a kolem 11:30 s technikou odjedou na odstavné plochy na nábřežích Edvarda Beneše a Kapitána Jaroše. Zhruba od 15:00 do 17:00 se uskuteční také demonstrace zemědělců na Malostranském náměstí a ve 20:00 na témže místě tisková konference organizátorů protestu. Akce měla původně trvat do čtvrtka 22. února, organizátoři ale protesty ve středu a ve čtvrtek odřekli. V úterý se pak uskuteční asi jen v omezeném rozsahu, a to na Malostranském náměstí či v jeho okolí. Na dodržování veřejného pořádku i pravidel silničního provozu při přesunu zemědělské techniky budou v pondělí dohlížet stovky policistů, včetně členů antikonfliktního týmu. Policie uvedla, že na dálnice nepovolí vjezd vozidlům, která nesplňují zákonné požadavky.

Praha žádá občany, aby do města v pondělí vůbec nejezdili a aby pracovali z domova, pokud je to možné. Pokud do Prahy přesto budou muset cestovat, měli by zvolit vlakovou dopravu. Využít v maximální možné míře právě železnic nebo metra doporučuje lidem společnost Ropid, která plánuje pražskou veřejnou dopravu. Pražský dopravní podnik v souvislosti s protesty neplánuje úpravy v MHD. Ani státní železniční dopravce České dráhy v pondělí nenasadí více spojů či vozů. Podle drah není pražský železniční uzel dimenzovaný na další zvýšení kapacity. Organizátoři protestů slíbili, že účastníci nebudou blokovat průjezd hromadné dopravy.