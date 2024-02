Výborný je pro zrušení daně ze zemědělských dotací, kritizuje organizátory pondělního protestu

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) zvažuje, že by se v rámci podpory českého zemědělství zrušilo danění dotací. Daň je podle něj v Evropské unii výjimkou, uplatňují ji pouze Česko a Slovensko. Osvobození zemědělských dotací od daní by podle prvního místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka podpořilo i největší opoziční uskupení. Politici to řekli v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi Prima. Vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) v Otázkách Václava Moravce uvedl, že problém spočívá v tom, že Evropská unie nechrání své zemědělce před levným dovozem z mimounijních zemí.