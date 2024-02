Zemědělské spolky si spolupráci s vládou chválí, odboráři si chtějí vynutit její pozornost protestem

To, že by se na protestu podíleli dezinformátoři, je podle Dufka dezinformace. Šebkovi vyčetl, že kvůli dotacím pro menší farmy nezbývají peníze pro velké výrobce. „Mělo by se udělat spravedlivé hodnocení a poskytovat dotace jenom těm, co dělají výrobu podle evropské normy Od farmáře na vidličku, a ne že tam máte ‚farmáře‘, kteří dělají jenom pšenici, berou obrovské dotace a vydělávají skoro padesát tisíc na hektar.“

Asociace soukromého zemědělství podle Šebka prosazuje své cíle prostřednictvím jednání a daří se jí to. „My si myslíme, že je potřeba skutečně o těch věcech jednat, (…) ale k protestům se určitě nepřipojíme. Lidé, kteří je svolávají, v nás nebudí žádnou důvěru. Nepamatujeme si, že by se v minulosti zajímali o zájmy soukromých zemědělců,“ říká.

Šebek souhlasí, že je třeba dotační prostředí nastavit spravedlivě. K tomu ale prý jejich spolupráce s vládou směřuje. „Celých dvacet, třicet let, celá podpora stála na podpoře velkých a supervelkých podniků. (…) Došlo k tomu, že ve vládním prohlášení bylo jasně řečeno, že je potřeba pomoci největšímu segmentu českých zemědělců, což jsou menší farmy. Mluvíme o farmách v řádech desítek a stovek hektarů.“

Sokol znovu zdůraznil, že jsou organizátoři pondělního protestu napojeni na politická hnutí, kteří v zemědělství nepodnikají. „To co říkal pan Dufek, že vláda ubrala peníze obrovským holdingům a dala je malým zemědělcům, pokud nám jde o venkov a krajinu, tak je to přece rozumné,“ myslí si.

Spor o dotace a malé farmy

Dufek vysvětlil, že nezpochybňoval to, že by měly státní pomoc dostat malé farmy, nelíbí se mu ale, jak jsou definované. „V Evropě je to běžně do deseti, patnácti hektarů, u nás v České republice je to 150 hektarů.“

Šebek vysvětlil, že současný systém je založený na rodinných farmách, které se starají o krajinu. Klíčové je podle něj, že jsou přikotveny k půdě a generačně vedeny, zatímco holdingy skupují půdu, kde se jim zachce.

Něco, co by podle něj mohla vláda zlepšit, je zastropování dotací. „Na nějaké úrovni, třeba na tisíci hektarech. To by velmi pomohlo v tom, aby se neskupovaly střední podniky,“ vysvětlil. Není podle něj všechno dobře nastaveno, a chápe, že chce někdo protestovat.

Řekl, že je podle něj lepší veřejnost informovat o problémech v sektoru třeba skrz média, a nezatěžovat protesty ty, které to nezajímá a chtějí se jen ráno dostat do práce. „Tím rozhodně nechci zpochybňovat situaci v zemědělství, není jednoduchá, ale zase taková katastrofa to není. Ti, co svolávají tyhle demonstrace, říkají každý rok, že je naprosto zoufalá situace, to si myslím, že není úplně fér,“ podotkl Šebek.

Sokol věří, že demonstrantů přijede málo a že budou rozumní a nebudou blokovat dopravu, protože by se to otočilo proti nim.

Dopady na dopravu

Náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) znovu zopakoval, že lidé, kteří mohou zůstat doma, nemají jezdit do Prahy. Doufá, že stávka neovlivní veřejnou dopravu, ale nemůže to zaručit.

„Pokud můžete využít home office a nejezdit do Prahy, tak bych doporučil to udělat. Pokud do Prahy opravdu musíte, nejvhodnější dopravou bude vlak. Pro dopravu po Praze pochopitelně metro,“ doporučil Hřib.