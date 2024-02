Výborný a Fiala pochválili konstruktivní jednání se zemědělci

Na celoevropské úrovni se do protestů zapojuje Agrární komora. Se zemědělskými organizacemi ze Slovenska, Maďarska, Polska, Litvy a Lotyšska vyzvala k hromadným demonstracím ve čtvrtek 22. února. Se svými stroji se farmáři plánují postavit na hranice. Vyjádřit tím chtějí nesouhlas s unijní Zelenou dohodou pro Evropu, jejímž cílem je dosáhnout klimatické neutrality sedmadvacítky do roku 2050. Zemědělci poukazují také na podle nich neférovou zahraniční konkurenci.

Plánované protesty

V pondělí 19. února chce část farmářů zablokovat pražskou magistrálu. Přijet by podle organizátorů, tedy předsedy Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy a Asociace svobodných odborů Bohumíra Dufka a bývalého prezidenta Agrární komory a podnikatele Zdeňka Jandejska, mohlo šest set až tisíc traktorů či další zemědělské techniky. Výbornému chtějí předat dopis s požadavkem, aby česká vláda od Zelené dohody odstoupila. Od tohoto protestu se Agrární komora, Zemědělský svaz a Asociace soukromého zemědělství distancovaly.

Zahraniční obchod Česka se zemědělským zbožím loni opět skončil zápornou bilancí, tentokrát 38 miliard korun. Ve srovnání s rokem 2022 byl schodek o 19,1 procenta nižší. Vývoz vzrostl o 11,3 procenta na 305,8 miliardy korun, dovoz pak o 6,9 procenta na 343,8 miliardy korun.

Ze zemí EU loni dovoz do Česka narostl přibližně o 6,7 procenta na 282,1 miliardy korun, ze zemí mimo EU o 7,3 procenta na 60,4 miliardy korun. Vývoz do zemí EU loni dosáhl 275,3 miliardy korun, meziročně to bylo asi o 11,5 procenta více. Do zemí mimo EU loni směřovalo zboží za 30,5 miliardy korun, v roce 2022 za 27,8 miliardy korun.