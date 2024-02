Plánované demonstrace zemědělců jsou podle Výborného nejednotné. Neví, s kým jednat o požadavcích

Dva různé manifesty nepůsobí dobře ani podle Pýchy – veřejnost totiž nemá šanci pochopit, co zemědělci chtějí. „Když se podívám na kolegy třeba z Německa, ty jejich protesty byly absolutně jednotné. My jsme v situaci, kdy tu ta nejednotnost prostě je,“ poznamenal.

Výborný přislíbil, že bude ve svých snahách pokračovat. „Jsem rád, že se podařilo upravit přístup Evropské komise,“ vyzdvihl. „Pokud jsme u nás například snížili užívání pesticidů o třicet procent na necelé dva kilogramy na hektar, ale v Belgii nebo Itálii se pohybují kolem šesti osmi kilogramů, nedává smysl nařídit všem zemím, aby snížily užití o padesát procent,“ dodal.

Pochválil nový návrh Evropské komise, který povoluje osetí úhorů, které by jinak zůstaly nevyužity. Nejde podle něj o to, že by chtěl slevovat z ambice chránit životní prostředí. „Je to strategický zájem každého z nás, každého zemědělce, zachovat kvalitní půdu pro příští generace,“ ujistil.

Ministr zdůraznil, že Česko má podporovat Ukrajinu, chce ale, aby pro její exportéry platila stejná pravidla jako pro zemědělce ve státech EU. „Kvůli pomoci Ukrajině nemůžeme zlikvidovat evropské, potažmo české zemědělství,“ přidal Pýcha. „Nechceme nepomáhat Ukrajině, naším záměrem je pomáhat, ale tak, aby dostali svoji produkci tam, kam ji před válkou dováželi,“ dodal. Navrhuje, aby Evropská komise pomáhala hradit dopravu do zámořských trhů.