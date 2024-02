Polští zemědělci ve velkém blokují silnice. Protestují proti Zelené dohodě i levnému dovozu

Ve městě Kudowa-Zdrój, které leží přes hranice nedaleko Náchoda, by mělo během pátku deset až patnáct traktorů opakovaně jezdit mezi čerpacími stanicemi BP a Circle K. Úsek je dlouhý asi 1,7 kilometru. Další protest polští zemědělci naplánovali v Klodzku, jež je od náchodského hraničního přechodu asi čtyřicet kilometrů daleko. „V Klodzku bude mít protest charakter odstavení 65 traktorů u krajnice. Stroje budou částečně zasahovat do jízdního pruhu a bude nutné v místě zpomalit,“ popsala mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Podle zpravodaje ČT v Polsku Andrease Papadopulose ale protesty u hranic s Českem nebudou tak masové jako v jiných částech sousední země. Odvolává se na zástupce organizátorů, kteří mají na starosti právě blokády poblíž Česka.

Polská policie předeslala, že blokády potrvají od deseti dopoledne do odpoledních hodin. Přímo hraniční přechody by ale farmáři měli obsadit až kolem poledne, upřesnil dopoledne korespondent ČT. Podle odborářů se do protestů zapojí tisíce farmářů s tisíci strojů. Papadopulos podotkl, že akce se dotkne mnoha Poláků – nejen řidičů, ale i obyvatel měst, protože i tam se situace zkomplikuje. Stroje znesnadní dopravu například na dálnici A2 vedoucí z Varšavy na východ země. Doplnil také, že polská veřejnost v tuto chvíli protesty zemědělců podporuje.

Proti EU, byrokracii a dovozům

Zemědělci po polské vládě chtějí, aby odstoupila od dohody zvané Green Deal. „Nechtěli jsme vyjet na cesty, raději bychom produkovali a pracovali v našich hospodářstvích. Ale to nám Evropská unie neumožňuje. Každý koupený hektar se nám za těchto podmínek splatí za třicet let,“ postěžoval si organizátor protestu a šéf odborů v okrese Wegrów Lukasz Komorowski.

„Nemůžeme prodat naše zemědělské produkty, protože ve skladech leží ukrajinské obilí,“ prohlásil jeden z protestujících polských zemědělců. V Hrubieszówě, který leží nedaleko hranice s Ukrajinou, farmář Wieslaw Gryn řekl zpravodajské televizi TVN24, že „zemědělci nejsou proti proekologickým řešením, je třeba se ale na nich s nimi dohodnout“.

Polští zemědělci krátce protestovali už 24. ledna, na různých místech po celé zemi vyjeli krátce po poledni a jízdou rychlostí asi deset kilometrů v hodině zpomalovali provoz. Solidarita má v plánu v nárazových protestních akcích pokračovat do 10. března.