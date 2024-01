Polští zemědělci protestovali proti levnější ukrajinské konkurenci. Po Tuskovi chtějí řešení

Novinář doplnil, že polští farmáři plánují s protesty dále pokračovat, aby upozornili na své požadavky pro Tuskovu vládu. „Jsou v zásadě dva požadavky. Prvním je odstoupení od dohody Green Deal, kterou mezi sebou uzavřely evropské státy. Ta podle zemědělců neúměrně zvyšuje jejich náklady na produkci. S tím se pojí i druhý požadavek. Oni by vydrželi větší náklady na produkci v případě, že by mohli prodávat dráž. To jim ale současná levnější konkurence z Ukrajiny prý nedovoluje,“ vysvětlil zpravodaj.

Na Ukrajině se za mnohem levnějších podmínek produkuje a následně vyváží například obilí, kukuřice, ale také drůbeží či vepřové maso. „Je tam rovněž levnější lidská práce, provozní náklady nebo energie. Zboží je exportováno na polský trh a Polsko na to velmi doplácí. Konkrétně doplácí i na rozhodnutí Evropské komise, která zrušila celní omezení a deregulovala trh s Ukrajinou, aby zemi pomohla v boji s ruskou invazí,“ uvedl Papadopulos.

Tusk vyjednával v Kyjevě i Bruselu

Polští farmáři po vládě požadují, aby problémy vyřešila. Tusk podle Papadopulose ale není příliš ochoten zemědělcům vyhovět. Polský předseda vlády během pondělí jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, s nímž se posléze shodl na tom, že se tento problém začne řešit.

„To je zásadní posun v celé věci, protože předchozí polská vláda strany Právo a spravedlnost problém neřešila. Je to věc, která se objevuje od doby, kdy Evropská komise zrušila celní omezení vzájemného obchodu,“ řekl Papadopulos. Žádné konkrétní dohody mezi vládami obou zemí podle něho na stole zatím nejsou.

Tusk nicméně zaznamenal dílčí úspěch při vyjednávání v Bruselu. Deník Financial Times přišel s informací, že Brusel zvažuje dočasné stáhnutí některých plodin z evropského trhu tak, že omezí dovoz z Ukrajiny. „V jednání je také takzvaná pojistka, která by měla spočívat v mechanismu, jenž by ze společného evropského trhu vyloučil jeden konkrétní, který by byl zatížený levnějším dovozem. Takový trh by pak mohl mít zvláštní regulaci levnějšího zboží, jež by přicházelo zpoza hranice a tlačilo na domácí konkurenci,“ dodal zpravodaj.